Грачи прилетели во Владимир раньше срока

Перелетные птицы почувствовали весну и вернулись в Центральную Россию. Первых грачей можно было встретить во Владимирской области уже в феврале, говорят орнитологи. Это, как минимум, на две-три недели раньше срока. Обычно эти птицы начинают гнездиться на деревьях после 8 марта. Но аномально теплая погода изменила планы пернатых.

— Массовый прилет птиц в этом году произошел очень рано. Согласно календарю русской природы грачи возвращаются к нам в среднем 12 марта. Самое раннее — 7-го числа, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник Музея природы ВСМЗ Денис Дуденков. — Одиноких грачей лично я видел уже 21 февраля, а кто-то, уверен, и раньше. У них уже просматривалось гнездовое поведение. Они ссорятся из-за веточек, а самцы подкармливают самочек.

Специалисты отмечают, что главное условие для возвращения грачей — проталинки. А в этом году снежного покрова как такового и не было. Прокормиться птицы могли и зимой. Пища у них разнообразная. Они поедают корни растений, семена. Не брезгают и падалью. Трупы погибших животных и насекомых тоже идут в пищу.

Некоторые особи в связи с этим вообще не улетали, жили в городе или около крупных магистралей.

— Сейчас, если ударят морозы, они грачам уже не страшны. Не зря в народе говорят: грач как прилетает, несколько раз в снегу отсидится. Возврат холодов возможен. Грач не приносит на крыльях весну, — говорит Денис Дуденков. — Если снег выпадет, большинство птиц выживет. Может, только самые ослабленные особи погибнут. Но это естественный отбор.

Количество грачей во Владимире каждый год растет. Они гнездятся на высокоствольных деревьях. Много птиц в Центральном городском парке, на Князь-Владимирском кладбище, около больницы на улице Токарева. Всего около 14 колоний. Если есть желание покормить птичек, можно угостить их кусочком свинины. Лакомство стоит оставить под деревом. Если собаки не утащат мясо, птички будут вам благодарны.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномально теплой зимы в регионе активизировались клещи.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»