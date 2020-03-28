Гостиницы Владимирской области закрыли на карантин

Гостиницам Владимирской области временно запретили принимать клиентов. Соответствующий указ начал действовать 28 марта. Мера эта временная и связана с угрозой распространения коронавируса. Еще накануне на брифинге в «Белом доме» о такой возможности говорил первый вице-губернатор региона. Сергей Шевченко отдельно подчеркнул, что с учетом нерабочей недели тысячи москвичей захотят приехать в наш регион. Учитывая, что столица на данный момент является основным источником распространения COVID-19 в стране, некоторые из них, по словам чиновника, могут принести инфекцию. Поэтому стоит ограничить работу гостиниц и отелей. Вечером соответствующий указ был подписан.

Сейчас забронировать номера в гостиницах региона, действительно, нельзя. Некоторые отели отменили заезд на ближайшие две недели. Но большинство ввели ограничительные меры до конца карантина. Об этом говорится на сайтах комплексов. Мы попытались снять номер в одном из них и нам ответили, что размещение в гостинице невозможно.

При этом еще накануне отели региона активно призывали отдыхающих к себе. Где-то организовали специальную акцию под девизом «комфортный отдых от вирусов», где-то ввели хорошие скидки до 50% за несколько ночей. Учитывая, что коронавирус оставил гостиницы без иностранных туристов, многие делали ставку на передвижения внутри страны. Большинство не скрывали, что ждут у себя в первую очередь москвичей. Накануне тысячи жителей столицы успели выехать за пределы Садового кольца. Пользователи социальных сетей публикуют видео огромной пробки на Ярославском шоссе.





В гостиницах отмечают, они будут работать для тех, кто уже успел заселиться. При этом большинство отелей доступны исключительно для проживания. А вот кафе, рестораны, спа-комплексы, бассейны, сауны и игровые площадки закрыты. Учитывая, что поесть невозможно и в городе, специальным распоряжением главы региона свою деятельность прекратили места общепита, не очень понятно, как будут питаться постояльцы гостиниц. При этом, только в одном Суздале, как отмечают местные жители, накануне были замечены сотни приехавших из Москвы людей.

Тысячи жителей Москвы уже приехали во Владимирскую область

Многие из них, наверняка предпочли гостиницам частный сектор. Гостевые дома и квартиры активно сдают по всему региону. Спросом пользуется аренда загородного жилья и дач. У кого-то они, кстати, уже давно были. Поэтому оградиться от москвичей полностью не получится.

Ранее «Призыв» сообщал, что бани, салоны красоты, стоматологии и часть магазинов прекратили работать.

Полина Тарбеева

Фото: guidetoprague.net