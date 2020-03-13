Главврач Александровской ЦРБ предлагает ввести режим ЧС из-за коронавируса

Двадцать человек в Москве и трое в Подмосковье, по последним данным, больны коронавирусом. Соседние регионы бьют тревогу: ежедневно на работу в столицу выезжают тысячи людей, что может способствовать распространению COVID-19. В Александровском районе Владимирской области на карантине находятся почти 20 человек. Сегодня в Александрове состоялось заседание комиссии ЧС по поводу принятия профилактических мер. С властями встретился главный врач ЦРБ, который и стал инициатором заседания.

Медики боятся проникновения COVID-19 из Москвы.

Как сообщает газета «Новый город Александров», местные чиновники в тандеме с медицинским сообществом обсуждают возможность ввести в районе особый режим, как это уже сделали в Москве и Московской области. Тем временем вся Владимирская область готовится к осложнению ситуации с COVID-19. На данный момент на карантине в регионе находятся 80 человек. Все эти люди недавно вернулись из стран, где бушует пандемия.

— У нас есть проекты, мы находимся на низком старте. Но оснований пока вводить специальный режим нет, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.– Если хотя бы один случай будет подтвержден в области, мы вводим все дополнительные мероприятия. Документы для этого уже готовы. В таком случае пойдут ограничения на культурно-массовые мероприятия. Никаких соревнований и фестивалей. Школы будут работать под усиленным контролем.

Облздрав рапортует, что в медучреждениях обеспечен двухнедельный неснижаемый запас медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Есть оборудование для оказания специализированной помощи. В больницах имеются 518 инфекционных коек, из них 304 детских, 230 коек в изолированных мельцеровских боксах, 241 реанимационная койка, из них 18 – для новорожденных. Если ситуация обострится, будут дополнительно развернуты 624 инфекционные койки.

По вопросам лечения и профилактики COVID-19 можно обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43 или на «горячую линию» департамента здравоохранения по телефону 8 (800) 200-36-33 и (4922) 77-77-33.

Ранее «Призыв» опубликовал рекомендации экспертов, как обезопасить себя в разгар пандемии коронавируса.

Татьяна Данилова

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