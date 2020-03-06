Главный врач кожвендиспансера уволился

Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Григорий Яковенко покинул свой пост. Эту информацию «Призыву» подтвердили в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области. Медучреждение Григорий Тимофеевич возглавлял с 1989 года. Сейчас на его место приходит главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии олблздрава Мария Владимировна Гусева 1979 года рождения. В кожвендиспансере она занимала должность начмеда. По словам сотрудников диспансера, они до последнего ничего не знали о кадровых перестановках. Но остались довольны, что руководить ими будет не «варяг». Мария Гусева работает в кожвендиспансере уже четвертый год.

Нового руководителя сотрудникам представят сегодня.

— Со 2 марта Мария Гусева назначена в должности главного врача областного кожно-венерологического диспансера. Сам Григорий Тимофеевич остался в учреждении работать врачом. Он сам попросил освободить его от руководящей должности, это была его личная инициатива. Ещё месяц назад он написал заявление, – пояснили «Призыву» в областном департаменте здравоохранения.

Григорий Яковенко, заслуженный врач Российской Федерации с высшей квалификационной категорией, имеет почти 40-летний стаж работы, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также почетным знаком и грамотой ООН. Сегодня Анатолий Уколов, заместитель директора департамента здравоохранения выразил ему благодарность за многолетний труд, за то что все эти годы поднимал дерматовенерологическую службу. Григорий Тимофеевич останется работать в медучреждении в должности врача-дерматолога.

Ранее «Призыв» сообщал, что дерматовенеролог отсудила у диспансера 250 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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