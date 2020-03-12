Главный врач ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В марте 2019 года главным врачом ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» была утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на закупку лекарственного средства МНН: Эпоэтин бета, который имеет противоречивые требования к качеству поставляемого товара, что не позволяет участнику закупки рассчитать срок годности поставляемого товара.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.