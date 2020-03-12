Главный врач ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  главного врача  ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2»  по признакам нарушения  предусмотренного  частью  4.2  статьи 7.30  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В марте 2019 года главным врачом ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» была утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на закупку лекарственного средства МНН: Эпоэтин бета, который имеет противоречивые требования к качеству поставляемого товара, что не позволяет участнику закупки рассчитать срок годности поставляемого товара.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал  виновным главного врача  ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей  в доход бюджета.

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