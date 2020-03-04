Главный врач ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В сентябре 2019 года главным врачом ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» была утверждена документация об электронном аукционе на поставку расходных материалов для гемодиализа для нужд ГБУЗ ВО «Александровская районная больница», в которой были объединены концентраты для гемодиализа в один лот с диализаторами, магистралями и другим гемодиализным оборудованием, что привело к существенному ограничению количества участников закупки.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.