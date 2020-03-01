Главный экспонат вернулся в Музей хрусталя 

Ремонт в Музее хрусталя на стадии завершения. На днях рабочие начали монтаж экспозиции. На привычное место вернулась главная изюминка выставки – хрустальное «Воспоминание о Венеции». Это стилизованное дерево было создано в 1972 году народным художником России Владимиром Муратовым. Экспонат украшен 55 цветами из красного, синего, желтого и бесцветного хрусталя. Вся конструкция держится на трех металлических стержнях.

Напомним, что масштабный ремонт помещений Троицкой церкви, где находится Музей хрусталя, начался в прошлом году. А сама выставка закрылась летом 2018-го, после того как здесь разбилась ваза. Её стоимость музейщики оценили в 150 тысяч рублей. Инцидент произошел во время установки светомузыкального фонтана на Театральной площади. Тогда более 430 хрустальных экспонатов пришлось перенести в безопасное место.

После этого руководство ВСМЗ приняло решение установить более надежные витрины.

— Сейчас требования к музейному оборудованию очень ужесточились. И если раньше, желая создать некий художественный образ, проектировщики могли позволить себе некоторые вольности, как, например, открытая витрина, когда вещь стоит просто на гладком стекле или зеркале, то сейчас требования иные, — подчеркнула Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ.

На обновление бывшей старообрядческой церкви потребовалось более 4 миллионов рублей. Музей планируют открыть в мае этого года.

Ранее «Призыв» сообщал, что в усадьбе Храповицкого собираются открывать Центр русской эмиграции.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»