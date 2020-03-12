Главного врача станции скорой помощи Сергея Кулибабу увольняют

Главный врач владимирской станции скорой помощи Сергей Кулибаба покинет свой пост. Сегодня с таким заявлением выступил новый первый заместитель губернатора по социальной политике Сергей Шевченко. На заседании Законодательного Собрания ему пришлось ответить на ряд острых вопросов, один из которых касался службы скорой помощи во Владимире. По его словам, отдел кадров департамента здравоохранения уже готовит документы о кадровой перестановке в медучреждении.

— Будучи главврачом, Сергей Кулибаба много вопросов запустил, довел до критической ситуации, – сказал в своем выступлении Шевченко. – Что касается развития станции скорой медицинской помощи, здесь принята импровизированная программа. Необходимо улучшать материально-техническую базу ССМП, закупить новые автомобили скорой помощи. В этом году будут приобретены три автомобиля.

Сейчас администрация организует конкурс на нового руководителя станции скорой помощи. Сам Кулибаба находится на больничном, который перетек в отпуск. Руководить «скорой» он начал в 2012 году.

Шквал критики на руководителя станции СМП обрушился осенью прошлого года.

Фельдшеры регулярно жаловались на снижение заработной платы, на изношенный автопарк «скорой», что на вызовы приходится ездить в одиночку и многое другое. Сейчас сотрудники надеются, что на станцию придет новый, грамотный управленец. Ведь за последние месяцы отсюда уволилось много фельдшеров. Среди них Кирилл Семенов. Он уезжает работать в Москву по этой же специальности.

— Все, кто остался работать на владимирской станции, у них настроение боевое. Люди добились смены самодержавия. При Кулибабе здесь развалилось всё, что можно. Такого бардака раньше не было, – уверен Кирилл. – Кого бы мы хотели видеть в лице нового главного врача? Точно не начмеда, нынешнего заместителя Кулибабы. Тот тоже руководить не умеет. Станции «скорой» нужен руководитель с опытом, чтобы всё было разложено по полочкам. А не шаляй-валяй.

Тем временем в облздраве новость об увольнении главного врача скорой помощи узнали от «Призыва». Пока никаких приказов не было подписано. Возможно, всем работникам «скорой» эту новость официально скажут на завтрашнем собрании в «Белом доме».

Ранее «Призыв» сообщал, что свою должность оставил руководитель кожвендиспансера.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»