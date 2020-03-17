«ГАЗель» улетела в кювет на суздальской трассе

Авария с грузовиком произошла сегодня утром на суздальской трассе. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 32-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машина упала на бок. Пришлось вызывать эвакуатор. На время спасательных работ частично перекрывали движение транспорта. Был небольшой дорожный затор.

В результате пострадал только водитель.

По данным УМВД, за период с 9 по 15 марта на дорогах области зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых 6 человек погибло и 38 получили травмы.

Как «Призыв» сообщал ранее, иномарка попала под поезд в Киржачском районе. В салоне легковушки находилось пятеро человек.

Анна Тумановская

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»