Финансовую помощь получат 23 тысячи семей с детьми

Региональный департамент социальной защиты составил список малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 23 тысячам семей назначат ежемесячное денежное содержание. Сумма финподдержки из бюджета в каждом регионе установлена своя и зависит от прожиточного минимума для детей. Во Владимирской области он составляет 10 768 рублей, выплата на ребенка будет в сумме 5390 рублей. Деньги уже есть. Из федерального бюджета поступило 1,3 миллиарда рублей, в областной казне предусмотрено 165 миллионов рублей.

Поддержку окажут малообеспеченным.

Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения области

Заявление будем принимать, как только будут подписаны все документы на федеральном уровне.

Семья обращается только с заявлением.

Остальные документы запрашиваем мы у других ведомств. Доходы рассчитываем. Учитываются все виды пособий и выплат.

Данные будем получать через налоговые органы и пенсионный фонд в электронном виде.

Заявление можно будет направить разными способами, которые удобны семьям: через собесы, портал госуслуг и многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Осталось дождаться отмашки от федеральных структур.

А вот с поддержкой многодетных семей возникли трудности. Как «Призыв» сообщал ранее, в Судогодском районе семьям выдают бесплатные земельные участки в лесу. Ни инженерных сетей, ни дорог, ни социальных объектов.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»