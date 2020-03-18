Финансовую помощь получат 23 тысячи семей с детьми

Региональный департамент социальной защиты составил список малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 23 тысячам семей назначат ежемесячное денежное содержание. Сумма финподдержки из бюджета в каждом регионе установлена своя и зависит от прожиточного минимума для детей. Во Владимирской области он составляет 10 768 рублей, выплата на ребенка будет в сумме 5390 рублей. Деньги уже есть. Из федерального бюджета поступило 1,3 миллиарда рублей, в областной казне предусмотрено 165 миллионов рублей.
Поддержку окажут малообеспеченным.
Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения области
- Заявление будем принимать, как только будут подписаны все документы на федеральном уровне.
- Семья обращается только с заявлением.
- Остальные документы запрашиваем мы у других ведомств. Доходы рассчитываем. Учитываются все виды пособий и выплат.
- Данные будем получать через налоговые органы и пенсионный фонд в электронном виде.
Заявление можно будет направить разными способами, которые удобны семьям: через собесы, портал госуслуг и многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Осталось дождаться отмашки от федеральных структур.
А вот с поддержкой многодетных семей возникли трудности. Как «Призыв» сообщал ранее, в Судогодском районе семьям выдают бесплатные земельные участки в лесу. Ни инженерных сетей, ни дорог, ни социальных объектов.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыв»
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