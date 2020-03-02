Фестиваль «Реки-Руки» представит лучших мастеров

Кукольник Юля Акимова — постоянный участник фестиваля. Талантливый мастер создает уникальные фигурки в стиле «тедди долл» и плюшевых мишек. Все игрушки мастера словно живые, они подвижные, забавные, с выразительным взглядом.

— Куклы — это моя жизнь, моя страсть, мое любимое дело, — говорит мастер. — Сейчас, когда я серьёзно занимаюсь творчеством, куклами и мишками, я научилась создавать этот виртуальный маленький мир, этот «кокон» вокруг себя, в который вхожу как в свою комнату, как в мастерскую, закрыв за собой виртуальную дверь.

Недавно мастер даже создала линейку по самостоятельному сбору её куколок. Наборы «Моя Микуша» уже скомплектованы по цвету и фурнитуре.