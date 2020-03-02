Фестиваль «Реки-Руки» представит лучших мастеров

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Новая площадка и бесплатный вход
4 марта во Владимире стартует VII ежегодный фестиваль творчества «Реки-Руки». В этом году ярмарка мастеров откроется на новой площадке — в Центре пропаганды изобразительного искусства,по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 24. Фестиваль продлится пять дней без перерыва до 8 марта включительно. Вход бесплатный! Программа мероприятия каждый день новая. Гости познакомятся с творчеством ремесленников, поучаствуют в мастер-классах и послушают музыкально-поэтический концерт. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент ручных изделий: куклы, мягкие игрушки, женские украшения, фарфоровая посуда, корзины из лозы и многое другое. В день закрытия фестиваля жюри определит лучшего мастера. А пока «Призыв» познакомит вас с некоторыми его участниками.
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Ирина Баранова, мастер по валянию шерсти
Ирина Баранова техникой мокрого валяния занимается уже 6 лет. Мастерица делает обувь, одежду и предметы интерьера. В 2018 году Ирина участвовала в фестивале «Реки-Руки» и была удостоена 2-го места как «Мастер года». А ещё она стала призером в международном конкурсе «Войлочное Вдохновение». Эксклюзивные шубки от Ирины Барановой даже были представлены на дефиле в Лондоне, где одну из них купили. В качестве материалов используются только натуральная шерсть разных пород овец, а также натуральные шелка и хлопок. Мастерица создает уникальные коллекции одежды. Например, к этому Новому году Ирина изготовила варежки в виде мышек.
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Ольга Бельцова, художник
Рисовать с нуля научит Ольга Бельцова. Её потрясающие картины можно будет увидеть на ярмарке. Ольга Бельцова — профессиональный художник-живописец. Она пользуется не только классической техникой масляной живописи, но и виртуозно рисует смолой и алкогольными чернилами. Мастер в совершенстве владеет навыками аквагрима, создавая страшно красивые маски на лицах своих друзей. У Ольги Бельцовой большой опыт художественного преподавания. Она сотрудничает с известными арт-проектами и студиями Владимира и Москвы. А ещё в рамках фестиваля «Реки-Руки» Ольга проведет мастер-классы по изготовлению украшений из эпоксидной смолы.
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Юля Акимова, мастер-кукольник
Кукольник Юля Акимова — постоянный участник фестиваля. Талантливый мастер создает уникальные фигурки в стиле «тедди долл» и плюшевых мишек. Все игрушки мастера словно живые, они подвижные, забавные, с выразительным взглядом.
— Куклы — это моя жизнь, моя страсть, мое любимое дело, — говорит мастер. — Сейчас, когда я серьёзно занимаюсь творчеством, куклами и мишками, я научилась создавать этот виртуальный маленький мир, этот «кокон» вокруг себя, в который вхожу как в свою комнату, как в мастерскую, закрыв за собой виртуальную дверь.
Недавно мастер даже создала линейку по самостоятельному сбору её куколок. Наборы «Моя Микуша» уже скомплектованы по цвету и фурнитуре.
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Александр Вечеров, мастер по изготовлению портативных духовых органов
Понажимать на клавиши необычного самодельного инструмента можно будет за столом Александра Вечерова. Мастер создает уникальные духовые органы для дома и профессиональных студий. Этот музыкальный инструмент состоит из клавишной части и разнообразных флейт.
— Органы не любят, когда они хранятся в разобранном состоянии. Скучно каждый раз доставать и монтировать его для игры. Органы неплохо приживаются на столах и тумбочках в квартирах и музыкальных студиях, если они не стоят на проходе. Основа органа — эта «коробочка» с клавишами, в которую подается воздух. Эту «коробочку» можно потом всячески украсить, надстроить или даже создать на ее основе мебель, – говорит мастер.
А ещё Александр Вечеров делает удивительные по звучанию шарманки, которые способны погрузить человека в детство, особый сказочный мир.
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Все на бал!Фестиваль «Реки-Руки», особенно в преддверии 8 Марта, становится кладезем необычных подарков как для себя любимой, так и для близких и друзей. Эксклюзивные модные украшения любят все девушки. И на ярмарке этот ассортимент будет представлен широко. Александра Коврова – новое лицо фестиваля «Реки-Руки». Мастер занимается плетением из бисера, изготавливает свадебные и вечерние украшения, бижутерию, серьги. Каждое изделие авторское, выполняется в единственном экземпляре.
Ассортимент другой мастерицы, Ксении Кирьяновой, — броши, браслеты, именные булавочки для малышей, маркеры для вязания и всевозможные серьги. В своём творчестве Ксения использует натуральные камни и качественную фурнитуру. Так что если вы ищите необычный подарок, готовитесь к свиданию или собираетесь на бал — это идеальный вариант.
Татьяна Данилова
Фото из личных архивов мастеров
Заглавное фото: vk.com/rekiruki
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