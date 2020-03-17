Фельдшеры скорой помощи подпишут новый трудовой договор

Накануне с проверкой на станции скорой медицинской помощи во Владимире побывал первый заместитель губернатора Сергей Шевченко. Фельдшеры и водители озвучили новому чиновнику насущные проблемы: сложные условия труда и низкие зарплаты. До 10 апреля с коллективом станции будет подписан новый трёхсторонний трудовой договор. В документе пропишут весь механизм распределения надбавок, которые составляют значительную часть их зарплаты.

— Сейчас в процессе разработки приложение по распределению стимулирующих выплат. Завтра к нам придут представители ДЗАВО, ФОМС и профсоюза, чтобы помочь нам с приложением по стимулирующим выплатам, — пояснили «Призыву» сотрудники «скорой».

Напомним, что осенью прошлого года фельдшеры начали жаловаться на урезанные надбавки — люди потеряли по 7-10 тысяч рублей. После чего некоторые сотрудники даже уволились. Недовольны ситуацией на «скорой» были и водители. Чинить поломки им порой приходилась за свой счет. Остро стоит вопрос с санитарной обработкой машин, особенно в период нашествия коронавируса. Кто будет этим заниматься – непонятно.

Сейчас на станции эксплуатируются 30 машин, большей части авто нет и пяти лет. Тем не менее, по словам Сергея Шевченко, уже в этом году автопарк будет пополнен. В первой половине года закупят три новых машины скорой помощи. В конце года поставка автомобилей продолжится. Соответствующие заявки в Минпромторг уже отправлены.

А ещё сотрудникам «скорой» пообещали благоустроить нормальную зону отдыха и поставить душевые кабины. Но главной проблемой ССМП остается всё-таки кадровый голод. Медицинских бригад катастрофически не хватает. В департаменте здравоохранения администрации Владимирской области доложили, что готовится подписание контрактов с четырьмя медиками. А до наступления лета планируется укомплектовать все бригады. Каким образом облздрав пополнит штат, неизвестно.

Накануне сотрудникам службы скорой помощи пообещали построить и новое здание. Сейчас областная и городская администрации обсуждают проект и будущее место под медицинское учреждение.

Ранее «Призыв» сообщал, что главного врача станции скорой помощи Сергея Кулибабу хотят уволить.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото пресс-службы администрации Владимирской области