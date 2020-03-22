Фельдшеры отказываются выезжать к пациентам с подозрением на COVID-19

На владимирской станции скорой медицинской помощи назревает новый скандал. На вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус фельдшеров отправляют в незащищенных костюмах. Медики отказываются рисковать своим здоровьем и выезжать по таким адресам неукомплектованными. Вместо положенного противоэпидемического комплекта «САДОЛИТ-1» сотрудникам «скорой» начали выдавать обычное хирургическое одеяние – «КОХ-01 С3», имеющее совершенно другой состав и стоящее почти в 10 раз дешевле. Например, в этом комплекте нет включённых в противоэпидемический комплект герметичных защитных очков, ламинированных нарукавников и фартуков.

В комплект «САДОЛИТ-1» входит: куртка + брюки; халат; косынка; фартук ламинированный; нарукавники; респиратор «Лепесток»; салфетка-полотенце; перчатки хирургические (2 пары); очки защитные герметичные; бахилы высокие на завязках (лам. подошва).

— У нас на станции вместо противоэпидемических костюмов закупили хирургические. И отправляют в них по вызовам на подозрение с коронавирусом. Директор облздрава обещал 100 противоэпидемических костюмов. В итоге выдали вот такие — обычные, — рассказали «Призыву» фельдшеры станции СМП.

Медики написали коллективное обращение исполняющему обязанности главного врача станции СМП областного центра Георгию Жукову. В период пандемии фельдшеры тоже хотят чувствовать себя в безопасности. Это, к слову, их правомерное желание.

«С 20.03.2020 медицинским сотрудникам для перевозки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию стали выдавать комплекты одежды хирургической «КОХ-01 С3», которые не отвечают требованиям Минздрава. Противоэпидемические костюмы на станции скорой помощи закончились. Мы требуем от Вас, как от руководителя, обеспечить нашу безопасность и защиту. Отказываемся выезжать к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию без средств защиты, а именно противоэпидемических костюмов» — предупредили медики руководство ССМП в своём письменном обращении.

Тем временем в администрации области отчитались, что по профилактике и недопущению короновируса в регион принимаются все необходимые меры. Губернатор Владимир Сипягин решил выделить дополнительные 7 миллионов рублей из резервного фонда. Они пойдут на закупку медицинских изделий на тот случай, если у пациентов начнут подтверждаться диагнозы c COVID-19. В медучреждения по всему региону будут закуплены бактерицидные облучатели, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, термоконтейнеры для транспортировки биологических материалов, пробирки с готовой коммерческой транспортной средой для выделения коронавируса, стерильные зонд-тампоны, — сообщает пресс-служба «Белого дома».

Стоимость 1 комплекта противоэпидемического «САДОЛИТ-1» — около 1 тысячи рублей.

Защитные костюмы для фельдшеров, которые будут одними из первых контактировать с возможными больными, в этом списке не значатся. «Призыв» ждет официальный комментарий департамента здравоохранения по поводу сложившейся на станции скорой медицинской помощи ситуации. Ранее мы сообщали, что сотрудники ССМП готовятся к подписанию новых трудовых договоров.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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