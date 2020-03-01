Фатьяновский парк благоустроят на деньги Минстроя

Проект благоустройства Фатьяновского парка в Вязниках одержал победу на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его ежегодно проводит Минстрой России. Торжественное подведение итогов состоялось в минувшую пятницу в Тюмени. Примечательно, что вязниковский проект — единственный в регионе, кто получит грант. Инициатива по реновации Фатьяновского парка названа лучшей в номинации «Малые города с числом жителей от 20 000 до 50 000 человек».

Всего для участия в конкурсе поступило 300 заявок из 71 региона страны.

В итоге субсидии от 30 до 100 млн рублей получат 80 проектов-победителей. Точная сумма, выделенная Вязникам, пока неизвестна. Работы по благоустройству Фатьяновского парка намечены на текущий и 2021 год.

Ранее «Призыв» сообщал, что проектом предусмотрена масштабная реконструкция зоны отдыха. Сцена будет многофункциональным зданием из облегченных материалов с кафе и пунктом проката спортинвентаря на нижней площадке, с подсобными помещениями и даже смотровой площадкой наверху. Новую сцену и «Солнечную поляночку» в преображенном виде предполагается активно использовать не только во время Фатьяновских праздников. Она, к примеру, сможет функционировать как летний кинотеатр. А зимой пространство между сценической площадкой и первыми рядами партера окажется возможным превращать в каток.

Ольга Ефремова

Фото группы «Вязники наш город»