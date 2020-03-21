Фальсифицированную молочку и масло продавали в магазинах региона

Молочную продукцию с признаками фальсификации продавали в магазинах Владимирской области. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили нарушения в Вязниковском и Александровском районах. Пробы молочки были направлены в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ». Среди них, молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2 % и масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 % от московских производителей «Айсберг-Плюс» и «Ссгмахолод».

Во всех отобранных пробах нашли растительные жиры.

— В масле сливочном, кроме того, отмечены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава образцов путем снижения содержания молочного жира и примеси растительных жиров,— говорится в сообщении ведомства.

Результаты исследований были доведены до лиц, реализующих некачественную молочку. Продукция была снята с продажи. Информация была передана и в другие регионы. Производителям направлены предписания об отзыве деклараций.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты управления Россельхознадзора по Владимирской области обнаружили неправильный мёд. Его фасовало и реализовывало предприятие из Камешковского района.

Ольга Ефремова

Фото: gazovik.info