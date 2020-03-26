Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет: кому полагается и как получить

На получение данного пособия имеет право семья, имеющая детей от 3 до 7 лет и среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону. Во Владимирской области он составляет 10768 рублей. При этом состав семьи не учитывается. То есть пособие может оформить мама-одиночка, папа, самостоятельно воспитывающий ребёнка, бабушка-опекун. За усыновлённых детей пособие также полагается. Выплаты не назначаются тем, кого лишили родительских прав.

Чтобы рассчитать, нуждается семья в выплатах или нет, нужно взять все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить на количество членов семьи: мама, папа и дети. В доходы включаются все денежные поступления, в том числе пособия, пенсии, алименты. Доход семьи необходимо подтверждать каждый год, поскольку ее финансовое положение может измениться.