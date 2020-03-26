Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет: кому полагается и как получить

-
Управление соцзащиты разъясняет
20 марта президент РФ подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть с очень сложной жизненной ситуацией. До 1 апреля будут доработаны формы документов и процедура оформления. Выплаты начнутся с 1 июля 2020 года. Подавать заявление на них ещё рано, но областной департамент социальной защиты уже составил список малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Давайте рассмотрим, кому полагается это пособие, каков его размер и как его можно будет получить.
-
Кто имеет право на выплату?
На получение данного пособия имеет право семья, имеющая детей от 3 до 7 лет и среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону. Во Владимирской области он составляет 10768 рублей. При этом состав семьи не учитывается. То есть пособие может оформить мама-одиночка, папа, самостоятельно воспитывающий ребёнка, бабушка-опекун. За усыновлённых детей пособие также полагается. Выплаты не назначаются тем, кого лишили родительских прав.
Чтобы рассчитать, нуждается семья в выплатах или нет, нужно взять все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить на количество членов семьи: мама, папа и дети. В доходы включаются все денежные поступления, в том числе пособия, пенсии, алименты. Доход семьи необходимо подтверждать каждый год, поскольку ее финансовое положение может измениться.
-
Как рассчитывается пособие?
Размер пособия на детей от 3 до 7 лет в 2020 году составит 50% от прожиточного минимума на ребёнка по региону. Следовательно, во Владимирской области оно будет в сумме 5390 рублей.
Выплаты начнутся с 1 июля 2020 года. Но пособие будет начислено с 1 января 2020 года, если ребёнку к этому времени уже исполнилось три года. За период с 1 января по 1 июля придет сразу вся сумма за 6 месяцев, а с 1 июля начнутся ежемесячные выплаты. Если ребенку исполняется 3 года, например, в феврале 2020 года, разовая выплата придет за 5 месяцев, а с 1 июля пойдет ежемесячная выплата.
-
Как получить пособие?
Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет — первое пособие, которое будет назначаться по межведомственному взаимодействию. Семья подаёт только заявление на получение пособия. Это можно сделать через портал госуслуг , а также в многофункциональных центрах или органах соцзащиты.
Другие справки не потребуются. Органы соцзащиты сами сделают все запросы:
— Отделы ЗАГС — данные по ребёнку (факт рождения, родители, возраст);
— Федеральная налоговая служба — уровень дохода семьи;
— Пенсионный фонд, Росреестр, МВД — сведения о доходе и имуществе;
— Органы опеки — ограничения или лишения родительских прав.
Органы соцзащиты будут следить за тем, чтобы пособие выплачивалось именно малоимущим семьям. Учитывая то, что доход семьи может быть неофициальным или искусственно заниженным, будут проверять и наличие имущества: квартиры, дома, земельные участки, автомобили.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: avatars.mds.yandex.net
Обсуждение