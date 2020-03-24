Евгений Шерлыков: когда началась война, мне было 12 лет…

Евгению Павловичу Шерлыкову было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Его отец, перед тем как уйти на фронт, заготовил дрова на зиму, обещал семье, что скоро вернётся… Но этого не случилось. В военные годы мальчику приходилось совмещать учебу с работой в колхозе. Маленький Женя помогал на конюшне управляться с лошадьми. А весной и летом подросток занимался посевными работами, хотя еле доставал подбородком до плуга. Герой нашей программы вспоминает, как с ребятами мечтал сделать укрытие и встретить с оружием фашистов, если они придут в деревню.

После семи классов Евгений Шерлыков отправился учиться в школу Военно-воздушных сил. Потом в 1949 году окончил артиллерийское училище в Одессе. Затем была артиллерийская дивизия в городе Балтийске, командование дивизионом в Литве. А в 1974 году Евгений Павлович демобилизовался в звании подполковника и переехал жить во Владимир. Выбрал наш город, потому что он тихий и спокойный.

Сейчас Евгений Павлович проживает в микрорайоне Лесной. Он постоянный и любимый гость в школе № 48 г. Владимира.

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов и Татьяна Орешкова