«Энергосбыт Волга» с марта вводит комиссию при оплате на почте

Со 2 марта для абонентов «Энергосбыт Волга» изменятся условия оплаты в некоторых офисах ФГУП «Почта России». При оплате счетов за электроэнергию в городах Владимир, Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Ковров, Кольчугино, Собинка, Муром, Киржач, Юрьев-Польский с потребителей будет взиматься комиссия. Ранее этот же поставщик ввел комиссию при оплате через кассы Сбербанка. Сэкономить можно только через личный кабинет, который всем клиентам советуют заводить на сайте ресурсоснабжающей организации. Такой вариант не всем подходит. Также в 24 деревнях и городах Владимирской области есть филиалы компании.

Далеко не у всех жителей будет возможность оплатить коммунальные счета без комиссии.



Компания «Энергосбыт Волга» — уже не первая, кто перестал платить контрагентам и переложил банковские комиссии за обслуживание счетов на плечи потребителей. До этого тем же путем пошли компании «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс». В результате в январе и феврале в филиалах во Владимире выстраивались огромные очереди желающих оплатить квитанции без комиссии.

Следом и управляющие компании отказались брать на себя банковские расходы. И за оплату по тарифу за содержание и ремонт общего имущества жилья приходится дополнительно платить комиссию.

Пока остается бесплатной только единая платежка от ЕРИЦ. Но новый директор не дает никаких гарантий, что такая услуга сохранится и в дальнейшем. Как «Призыв» сообщал ранее, неудачи с запуском единой квитанции отразились на руководстве ЕРИЦ.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»