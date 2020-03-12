Эксперты рассказали, как защититься от коронавируса в разгар пандемии

Вот уже третий месяц новый коронавирус словно чума будоражит и пугает людей по всему миру. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. Эксперты предупредили, что в ближайшие дни количество случаев заражения резко увеличится. На данный момент вирус обнаружен в 109 странах, включая Россию. В нашей стране на утро 12 марта официально зарегистрировано 28 случаев, среди зараженных один ребенок. Ситуация с опасным COVID-19 пока под контролем, заявляют власти, а эпидемиологи советуют соблюдать ряд правил.

О ситуации с коронавирусом во Владимирской области и о том, какие меры защиты нужно предпринять во избежание заражения, «Призыву» рассказали Наталья Широбокова, главный областной внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения и Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. Но сначала стоит пояснить, чем коронавирус отличается от гриппа и кто находится в зоне риска.

Корона не грипп

Коронавирус, как и вирус гриппа, передается воздушно-капельным путем. Симптоматика схожая: высокая температура, кашель и боль в горле. Но при COVID-19 ещё и выраженное затруднённое дыхание. Это ключевой симптом! Генетически – это два разных заболевания. Вирусы гриппа размножаются быстро, симптомы проявляются через 2-3 дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. Окончательный диагноз подтверждается лишь после лабораторного анализа крови. Больше всего заболеванию подвержены люди с ослабленным иммунитетом, наиболее тяжело коронавирус протекает у пожилых граждан старше 60 лет. Среди осложнений лидирует легочная пневмония. Именно она и является основной причиной летальных исходов.

Эффективная профилактика

Соблюдение ряда правил поможет не допустить распространения инфекции, говорит Наталья Широбокова. Их, конечно, можно отнести к любому инфекционному заболеванию. Но, учитывая, что эпидемия бушует по всему миру и достаточно быстро распространяется, простые истины становятся актуальными. И выполнять правила надо педантично. Итак, что важно:

1. Часто мойте руки с мылом! Как бы банально это ни звучало. Это действительно помогает в профилактике инфицирования. В течение дня мы касаемся различных поверхностей. И дома, и на работе эта процедура обязательна. Можно использовать дезинфицирующие жидкости для обработки рук. Также необходимо тщательно мыть поверхности в общественных местах, где могут находиться возбудители различных заболеваний.

2. Дезинфицируйте свои гаджеты! Здесь селятся целые колонии микробов. Если под рукой нет специальных дезинфицирующих салфеток, то сделайте их сами. Для этого надо пропитать мягкую тряпочку либо бумажное полотенце любым спиртосодержащим раствором с концентрацией не ниже 60%. При этом телефон, планшет, компьютер не должны быть подключены к электросети.

3. Старайтесь не трогать без надобности лицо. Не трите руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются именно этими путями.

4. Соблюдайте дистанцию! Необходимо соблюдать личное пространство. Вирусы, которые выделяются у больного человека, распространяются с капельками слюны в пределах 1 метра и тут же оседают. Поэтому при насморке важно пользоваться одноразовыми (!) платочками, которые сразу же утилизировать. А ещё соблюдать нормы этикета – прикрывать нос и рот во время кашля и чихания. Для выполнения этих условий лучше воздержаться от посещения массовых мероприятий, где собирается большое скопление людей.

5. Ведите здоровый образ жизни! Полноценное питание, сон и отдых, занятия физкультурой. Ослабленный иммунитет сильнее притягивает вирусные заболевания.

6. Респираторы эффективнее медицинской макси. Респираторы более плотно прилегают к коже лица. Бывают с разной степенью защиты. Несмотря на то, что изделие одноразовое, его можно носить в течение целого дня. То есть 6-8 часов. Для сравнения: маску мы носим не более 2 часов.

7. Болейте дома! Если человек заболел, ему необходимо оставаться дома и пригласить врача. Соблюдать меры изоляции. Особенно это касается людей, прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу. Нужно 2 недели пробыть в изоляции. Держать на контроле температуру.

Поможет ли маска и как ее правильно носить

На сайте Роспотребнадзора на днях появилась исчерпывающая информация об особенностях коронавирусной инфекции. В том числе даже инструкция о том, как правильно носить маску.

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

5. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Однако от респираторных заболеваний маски не являются серьёзной защитой, подчеркивает врач Наталья Широбокова. Эти средства защиты разрабатывались как защита от попадания в рану пациента микробов от хирурга во время операции. Так маска используется как барьер. Маска может на какое-то время защитить здоровых людей от больного. Но не наоборот. То есть это средство защиты прежде всего надо носить инфицированным.

— Она значительно сократит разброс инфицированного материала вокруг этого источника. Её надо использовать правильно. В пустынных местах она не нужна, при малом скоплении народа. Её стоит носить там, где есть больные люди. Они нужны медработникам, которые ухаживают за пациентами. Маска нужна в плохо проветриваемых помещениях. Наиболее опасные места распространения всех респираторных инфекций – это лифты, метро, гипермаркеты. Но сейчас эпидемия гриппа идет на спад. И я бы не рекомендовала населению повсюду носить маски, — говорит эпидемиолог.

Как правильно чихать и кашлять

В сети появилось много памяток, как вести себя при пандемии. Чтобы не допустить распространение вируса, нужно правильно чихать и кашлять. На сайте «Медузы», например, был опубликован плакат, доступно рассказывающий, что делать, если под рукой нет платка. Так вот. Нельзя кашлять (чихать) в открытую, не прикрываясь, а также в ладони, которые потом станут «биологическим оружием». Но разрешено — в локтевой сгиб.

А ещё в Интернете сейчас набирают популярность забавные видеоролики, на которых люди разных профессий показывают, как правильно мыть руки. Роспотребнадзор дает две главные рекомендации: часто и не менее 20 секунд.

О ситуации в мире

Статистика заболевших коронавирусом ежедневно обновляется. Список стран, пораженных опасной инфекцией расширяется. Сейчас общее число зараженных достигло более 121 тысячи человек. Умерших – около 4300. Китай в этом плане уже скатился на 4 место. Больше всего новых случаев зафиксировано в Южной Корее, Италии и Иране.

— Непредсказуемо, какие страны будут ещё инфицированы этим вирусом. Часто спрашивают сейчас, в какие страны сейчас не стоит ездить? Помимо тех четырех, более 1,5 тысяч заболевших уже в ряде других европейских стран: Франции, Испании, Германии. Поэтому стоит серьёзно подумать, чтобы сейчас отправляться за границу. В России все случаи заболевших пока завозные. Из Китая и Италии. На данный момент 20 случаев подтвержденного диагноза, включая выздоровевших. Смертельных случаев в России не было, — подчеркивает Наталья Широбокова.

Коронавирус во Владимирской области

Во Владимирской области в настоящее время на домашнем карантине находится 69 человек, которые недавно вернулись из стран, неблагоприятных по ситуации с коронавирусом. Это как раз и есть Италия, Китай, Иран и Южная Корея. Пациенты находятся на домашнем карантине. Пока симптомы COVID-19 у них не обнаружены.

— Все эти люди находятся под обязательным медицинским наблюдением. Ещё в аэропорту Шереметьево они проходят контроль тепловизора на наличие температуры. Им дается подробная информация, памятки о том, что им делать. И по прибытию во Владимирскую область списки этих людей заранее присылаются в Роспотребндзор с телефонами и адресами. Медучреждения, где обслуживаются эти люди, получают предписания, чтобы их поставили на медицинский карантин, — сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – Сейчас все наши жители находятся на домашнем карантине. В течение 14 дней они сдают анализы. Это 1,3 и 10 день. Анализы берутся дома. И если есть необходимость, людям выписывают больничный.

В Роспотребнадзоре «Призыв» заверили, что людям, приехавшим из заграницы не надо будет самим посещать лечебницы. Врач обязан приехать на адрес и выписать больничный, если потребуется. Некоторые сотрудники просто начинают работать из дома, дистанционно.

Можно ли вылечить коронавирус?

Вакцины нет, но началась её разработка. В странах, где гуляет эпидемия, а также в России медики озабочены появлением нового противовирусного препарата. Но на его разработку и клинические исследования потребуется не меньше года. Это очень долгий процесс.

— Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии — лечение направлено на поддержание функции лёгких – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Задать все волнующие вопросы по коронавирусу можно по телефонам «горячей линии» ведомства по Владимирской области: 8 (4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45.

Захватит ли эпидемия коронавируса Россию? Конкретных прогнозов нет. Для такого громкого заявления в одном месте и в одно время должен появиться очаг инфекции. Тем временем китайские эксперты заявляют, что у них эпидемия идет на спад и предполагают, что к июню COVID-19 будет полностью побежден. Но ВОЗ пока не спешит обнадеживать землян такими радужными прогнозами.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»