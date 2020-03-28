ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения назвало новые сроки проведения ЕГЭ. В этом году экзамены начнутся 8 июня. Связано это с пандемией коронавируса. Получается, что сроки сдвинулись на две недели: согласно ранее принятому плану, в этом году основной этап ЕГЭ должен был пройти с 25 мая по 29 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся 9-х классов также стартует с опозданием. Первые экзамены начнутся 9 июня вместо 22 мая.

— Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время, — сообщил на совещании с региональными министрами образования министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сроки сдвинутся примерно на две недели.

Досрочный этап ЕГЭ также перенесен из-за коронавируса на июнь. Департамент образования Владимирской области сообщает, что сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной период экзаменов продлены с 1 апреля до 8 апреля. В этом году заявления на участие в государственной итоговой аттестации во Владимирской области подали более 6 тысяч человек.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как помочь родителям в условиях эпидемии коронавируса организовать для своих детей дистанционное обучение.

Ольга Ефремова

Фото: kursy-po-russkomu.ru