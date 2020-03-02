Эффектное гало показалось в небе над Владимиром

В первый день весны, 1 марта, владимирцы могли наблюдать в небе зрелищное природное явление — гало. Заснять световые кольца и сделать эффектные фотографии удалось жительнице областного центра Наталье Мельниковой. Снимки распространились в социальных сетях, вызвав восторг у пользователей. Как рассказала «Призыву» Наталья Мельникова, чтобы увидеть такую красоту, нужно просто быть внимательнее и почаще смотреть на небо.

— Вообще 22° гало, паргелий, солнечный столб и даже зенитную дугу можно увидеть в любое время года. Просто не все обращают внимание. Зенитную дугу ещё реже замечают, потому что она находится над головой. Но вчера она была очень яркая, — рассказала Наталья и поделилась с редакцией «Призыва» еще одним эффектным снимком гало. Фотография была сделана в один из морозных дней февраля этого года.

Внешне гало напоминает радугу вокруг солнца.

Наталья поясняет, что морозец вовсе необязателен, чтобы наблюдать такую красоту. Нужны ледяные кристаллы, которые преломляют солнечный свет. Внешне гало напоминает радугу вокруг солнца, но иногда проступает в виде световых крестов, косых дуг, а порой видятся сразу несколько светил.

Ранее «Призыв» сообщал, что весна начнется во Владимирской области с резкого потепления. По оценкам синоптиков, температурные показатели начала марта будут на 5-6 градусов выше нормы.

Ольга Ефремова

Фото Натальи Мельниковой