Единый социальный проездной разделил Боголюбово и Владимир

Пенсионеры из Боголюбово тоже хотят иметь единые социальные проездные, как во Владимире. Они позволяют существенно снизить расходы на проезд в общественном транспорте. Но в Суздальском районе своих проездных нет, а на владимирских маршрутах им ездить со скидкой не разрешают. Владимирская мэрия предоставляет льготы только «своим» пенсионерам. Поэтому жители Боголюбово собрали инициативную группу и пошли обивать пороги чиновников.



— Написали открытое письмо губернатору, ходили в приемную президента. Были на приеме у главы района и районного депутата. Одни обещают разобраться в вопросе, другие говорят, что денег в бюджете нет. А у нас есть? У меня треть пенсии уходит на проезд. Куда же такое годится? – задается вопросом пенсионерка Галина Ивановна.

До Нового года всех все устраивало. Пенсионеры из Боголюбово наравне с владимирцами покупали через депо бумажные единые социальные проездные за 455 рублей. До дома они ездили на городском маршруте № 18С. Потом всех перевели на пластиковые карты, и боголюбовцы остались за чертой. За них Владимир компенсировать расходы перевозчикам не торопится. Как, впрочем, и Суздальский район.

Пенсионеры считают, что их права ущемляют.

— Мы не можем выделять Боголюбово и не считаться с другими населенными пунктами района. Мы просчитали затраты на единые социальные проездные. Цена билета в автобусах в районе колеблется от 25 до 113 рублей. В районе живут 8 тысяч пенсионеров. В месяц потребуется около 500 тысяч рублей, в год – свыше 5 миллионов. Район – дотационный, средств просто нет, — поясняет начальник отдела экономики администрации Суздальского района Елена Чижикова.

Во Владимире порядок цифр гораздо выше – на 30 тысяч пенсионеров тратят порядка 80 миллионов рублей в год. При этом муниципалитеты оплачивают не всю сумму, большую часть дает область. Странно выходит: сначала всех пенсионеров призывают переезжать за город, в деревню, в СНТ, объявляют дачную амнистию, помогают зарегистрироваться в своем домишке. А потом приходится просить у властей на местах то асфальт на убитые дороги, то лишний фонарь на улице поставить, то расходы на проезд хотя бы частично компенсировать.



Как «Призыв» сообщал ранее, единые социальные транспортные карты смогли оформить уже порядка 40 тысяч владимирцев. И народ все прибывает. Больше не надо носить с собой мелочь и документы для подтверждения статуса льготника.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»