Двое солдат пострадали при взрыве боеприпасов в воинской части, расположенной в поселке Арсаки Александровского района. Об инциденте, который произошел на минувшей неделе, сообщает портал «Новый город Александров» со ссылкой на главу администрации Следневского сельского поселения, в котором расположена воинская часть.

— У нас информации не так много. Известно, что в воинской части при разборе боеприпаса произошел взрыв. Одному из пострадавших солдат оторвало кисть руки, у другого пострадавшего тоже имеются ранения, но не такие серьезные, — сообщил Владимир Кузьменко.

Более подробной информации о происшествии пока нет.

В воинской части в Арсаках расположен склад материально-технического обеспечения подразделения Инженерных войск РФ. В этом году часть будет полностью расформирована, вооружение со склада уже начали вывозить. Войсковая часть существует с 1925 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области трагически погиб 20-летний солдат-срочник. До дембеля ему оставалось 4 месяца.

Ольга Ефремова

Фото: best-wallpaper.net