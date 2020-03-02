Двое пешеходов погибли у химзавода под колёсами такси

Утром во Владимире произошло смертельное ДТП. Водитель «Hyundai Creta» сбил двух пешеходов на дороге у химзавода. Предположительно, машина была таксомоторного парка «Яндекс». Оба пешехода скончались на месте аварии. Личности погибших устанавливаются. На месте ДТП работают инспектора ГИБДД. По предварительным данным, пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте. Подробности аварии уточняются.

Поблизости от места происшествия находится подземный переход.

В настоящее время инспектора ГИБДД регулируют потоки транспорта. Движение предельно затруднено. Пробка начинается с Суздальского проспекта и улицы Егорова. Вереница автобусов и троллейбусов тянется с горы по Добросельской.

Водители, вовремя узнавшие о пробке в Добром, поехали по «Пекинке». Но и там затор. Потоки транспорта стоят со стороны Огуречной горы до поворота на Горького.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»