Двое пешеходов погибли у химзавода под колёсами такси

Утром во Владимире произошло смертельное ДТП. Водитель «Hyundai Creta» сбил двух пешеходов на дороге у химзавода. Предположительно, машина была таксомоторного парка «Яндекс». Оба пешехода скончались на месте аварии. Личности погибших устанавливаются. На месте ДТП работают инспектора ГИБДД. По предварительным данным, пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте. Подробности аварии уточняются.
Поблизости от места происшествия находится подземный переход.
В настоящее время инспектора ГИБДД регулируют потоки транспорта. Движение предельно затруднено. Пробка начинается с Суздальского проспекта и улицы Егорова. Вереница автобусов и троллейбусов тянется с горы по Добросельской.
Водители, вовремя узнавшие о пробке в Добром, поехали по «Пекинке». Но и там затор. Потоки транспорта стоят со стороны Огуречной горы до поворота на Горького.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Обсуждение 4
эх, люди…. вот и успели, куда так спешили
Торопились люди шибко. Рядом же подземный переход!
Проходила мимо, очень страшно. Люди, берегите себя!
Перебегать дорогу в месте, где 4 полосы и огромный поток машин, идущих на максимальной скорости …о чем думают люди…ужасная трагедия