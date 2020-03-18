Движение в Вязниковском районе ограничили на полгода

На федеральной трассе М-7 возле деревни Мокрово Вязниковского района началось строительство разворотных петель. В связи с этим на участке с 270 по 271 км введены ограничения движения. Проезжая часть сужена с четырех до двух полос — по одной в каждом направлении. Максимальная скорость движения на участке – 50 км/ч. Дорожные работы завершатся в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут.

Одноуровневая развязка с отогнанными левыми поворотами позволит автомобилям безопасно изменить направление движение в обе стороны. В ходе работ капитально отремонтируют 1,2 км трассы. Полностью заменят дорожное покрытие, построят систему водоотвода, укрепят обочины. Ширина каждой из четырех полос движения увеличится до 3,75 метров, на въездах и съездах с петель обустроят переходно-скоростные полосы.

Новое покрытие будет из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Встречные потоки транспорта разделит барьерное ограждение. На участке установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. Для комфортного проезда в темное время суток на развязке смонтируют 1,8 км линий электроосвещения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году федеральные дорожники собираются радикально поменять схему движения на пересечении «Пекинки» и Суздальского проспекта. Появятся разворотные полосы, проезжая часть станет шире.

Ольга Ефремова

Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru