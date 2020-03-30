Два случая коронавируса зафиксировано во Владимирской области

Коронавирус добрался до Владимирской области. Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф. в нашем регионе зафиксировано два случая заражения опасной инфекцией. Где и когда это произошло, пока неизвестно. Информация будет уточняться. Важно понять, как больные подцепили болезнь, куда были госпитализированы и с кем контактировали.

Единственное, что можно сказать точно, смертельных исходов от COVID-19 в области пока не зафиксировано. При этом исключать, что погибший житель Коврова все же перенес болезнь, пока нельзя. Возможно его анализы, которые были направлены для уточнения в противочумный институт Роспотребнадзора в Москве пока не готовы.

За неделю в области осмотрено 5220 человек, проведено 1012 лабораторных исследований на COVID-19.Число обращений пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций за прошедшие сутки – 176 человек, с признаками внебольничной пневмонии – 10.

К сожалению, ситуация с коронавирусом в регионе может осложниться. На длинные выходные приехали тысячи жителей столицы. А именно Москва и Московская область на данный момент являются центром распространения коронавируса в стране. По оперативным данным заболевших там 1345.

Предотвратить развитие пневмонии в регионе может самоизоляция. Жителей просят оставаться дома и не посещать общественные места. В области уже закрыты точки общественного питания, салоны красоты, бани, спортивные залы, кинотеатры, некоторые магазины и многое другое. Не исключено, что по примеру Москвы в регионе будет введен режим самоизоляции.

— Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Эта неделя по всей стране объявлена нерабочей. Карантин распространяется на большинство граждан страны. Работать будут только сотрудники организаций, которые связаны с производством и доставкой товаров первой необходимости.

Ранее «Призыв» сообщал, кто будет трудится во время всеобщей самоизоляции.

Полина Тарбееа

Фото: urjar.kz