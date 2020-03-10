Два левых поворота уберут на трассе М-7

Два перекрестка с левоповортным движением на федеральной трассе М-7 «Волга» уберут во Владимирской области. Так, в деревне Болдино Петушинского района налево нельзя будет повернуть на 141 км трассы на нерегулируемом перекрестке с местной дорогой в районе дома №62. Поменять направление движения можно на разворотных петлях у населенного пункта — 138 и 142 км. Расстояние между петлями – 3,4 км, уточняет пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Схема дорожного движения поменяется с 15 марта.

В Собинском районе на 158 км будет демонтирован светофор и закрыт перекресток со съездом к ЗАО «Ферреро Руссия». Безопасно развернуться автомобилисты смогут также на разворотных петлях на 155 и 159 км. Расстояние между петлями – 3,5 км.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году федеральные дорожники собираются радикально поменять схему движения на пересечении «Пекинки» и Суздальского проспекта во Владимире. Появятся разворотные полосы, проезжая часть станет шире. Работы на федеральной трассе в черте города возобновятся уже в апреле.

Ольга Ефремова

Фото: «Призыва»