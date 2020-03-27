Два инфекционных госпиталя развернут во Владимире

В начале апреля во Владимире будут открыты два инфекционных госпиталя по 150 мест каждый. Они разместятся на базе хирургического корпуса Областной клинической больницы и городской больницы №6. Инфекционные госпитали будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время проводится комплектация палат интенсивной терапии – осуществляется кислородная подводка для оказания медицинской помощи пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающихся в экстренном лечении, уточняет облздрав.

Инфекционные госпитали развернут к началу апреля.

— Всего доступом к медицинскому кислороду должны быть обеспечены 70 процентов коек медицинских организаций региона, — говорится в сообщении ведомства. Ознакомиться со списком больниц, в которых будут оборудованы места с кислородным обеспечением пациентов, можно здесь.

В облздраве отмечают, что хирургический корпус ОКБ частично сохранит свой профиль. Там будут проводиться операции пациентам с ОРВИ, нуждающимся в оказании экстренной хирургической помощи. Для этого предусмотрено 30 мест, из них 10 – акушерского профиля.

Все остальные пациенты будут направляться в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира и в другие медицинские учреждения.

Граждан, вернувшихся из-за границы и не имеющих возможность самоизолироваться на дому, продолжат размещать в обсерваторах. Их в нашем регионе два. Первый пункт, рассчитанный на 15 мест, был открыт в Струнино на базе инфекционного корпуса Александровской районной больницы. Второй обсерватор на 75 мест разместился во Владимире на базе санатория «Заклязьменский».

Ранее «Призыв» сообщал, что до 30 апреля во Владимирской области введён запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»