Дорожная кампания стартовала с тротуаров

Владимирская мэрия начала дорожный ремонт с объектов, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Федеральные средства пришли заранее, половину контрактов уже успели расторговать. Начали с тротуаров по проспекту Ленина, от дома № 9 до дома № 21. Подрядчик уже вскрыл старый асфальт, приступил к укладке новой «подушки».

Работы ведутся мощными темпами. Следом приступят к проезжей части. Причем этот объект попал во второй список. Сначала по нацпроекту решили подлатать только семь участков магистральных дорог по Судогодскому шоссе, улицам Мира, Усти-на-Лабе, Мира, Луначарского, проспекту Ленина. После зимних перепадов температур эти дороги здорово прохудились. Но за пару недель там успели провести ямочный ремонт. Так что проезжая часть стала вполне сносной. Тем не менее участки готовят к глобальному ремонту.

До начала лета дорожный ремонт по нацпроекту должен быть завершен.

Во второй список попали внутриквартальные дороги, которые находятся в том числе и в присоединенных территориях: Ширманиха, Заклязьменский, Лунево. Асфальтоукладчик пройдется по Стасова, Тракторной, Балакирева.

Как показывает практика, в ходе торгов обычно появляется экономия. Эти средства обещают направить на новые объекты. Летом же будет проводиться ремонт дорог на городские средства. Дорожный фонд формировался за счет доходов от транспортного налога.



Как «Призыв» сообщал ранее, на улице Мира запретили почти все левые повороты. Владимирская мэрия затруднила проезд новоселов к жилым кварталам на Студенческой и Университетской.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»