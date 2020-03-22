Дорогу «Владимир-Муром-Арзамас» разделяют барьерами

Металлические опоры между встречными потоками транспорта устанавливали всю нынешнюю неделю на дороге из Владимира в Муром. Сейчас работы ведутся в районе съездов и заездов на южный обход Владимира федеральный трассы. Этот участок дороги — предельно аварийный. За последнее время там произошло сразу несколько крупных ДТП, в том числе смертельных. Среди погибших есть дети. Поэтому в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства принято решение обезопасить данный участок.

На аварийном участке — сплошная линия разметки с обеих сторон. Но это не мешало машинам выезжать на встречную полосу.

Ранее барьерные ограждения появились в районе поворотов на Вяткино и Байгуши. Эту дорогу реконструировали в рамках строительства обхода деревни Бараки. Жители возражали против ликвидации левых поворотов и светофоров. Но дорожники оставили только правосторонние съезды, разграничив встречные потоки.

«Призыв» уже информировал, что сейчас дорожные службы проводят ревизию всех грунтовых и асфальтированных дорог на территории области. Они составляют план, какие отправить на капремонт, а какие подрихтовать путём латания ям.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»