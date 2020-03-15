Дорога к новому микрорайону Юрьевца «поползла

Насыпь в Юрьевце, по которой проложена грунтовая щебёночная дорога к десяткам новостроек на улицах Всесвятской и Славной, начала разъезжаться. Там, где был брошен хоть какой-то асфальт, образовалась яма. Причина — перепады температуры и прочие сезонные неприятности: снег, дожди. Местные жители обратились в администрацию города и к нам в редакцию. Просят одного: проложить нормальную дорогу, всё же их микрорайон — часть города. Дома начали расти ещё 10 лет назад. Но подъезд к ним хуже, чем в иной деревне. На запрос «Призыва» мэрия дала неутешительный ответ: в ближайшее время новой дороги не будет.

— На 2020 год мероприятия по асфальтированию дороги на улице Славной и обустройству тротуара не запланированы. Для поддержания участка в безопасном состоянии силами ЦУГД производится планировка участка с применением инертных материалов: щебень, асфальто-бетонная крошка, — сообщили из администрации областного центра.

Окончательный список дорог Владимира, подлежащих ремонту в 2020 году, пока не сформирован.

Сейчас во Владимире проводится ревизия дорог. Власти решают, на каких участках ограничиться ямочным ремонтом, а где потребуются более капитальные работы. За счет того, что муниципалитетам перепало 50% средств от транспортного налога, Владимир получил дополнительно порядка 300 миллионов рублей. Но эти деньги запланировано направить на такие значимые объекты, как строительство перемычки на Чапаева и Рпенского проезда.

Между тем дороги микрорайона Юрьевец тоже требуют повышенного внимания. К примеру, центральная – Институтский городок. Мало того что она в ямах, так ещё имеет опасные переходы. При подъезде к федеральной трассе для пешеходов нет дорожек, знаков, освещения и разметки. А по этому пути, как «Призыв» сообщал ранее, теперь ходят школьники. После закрытия «зебры» на трассе схема движения в школу изменилась. Теперь она проходит через подземный переход и «зебры» на примыкающих дорогах.

Анна Тумановская

Фото Елены Ножкиной