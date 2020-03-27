лучшедома: как культурно провести вынужденные каникулы

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Владимирский театр драмы
В период вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса Владимирский академический театр драмы запустил сезон онлайн-трансляций. Спектакли можно будет увидеть на странице театра «ВКонтакте».
27 марта в 18.00 — А. Чехов «Три сестры» (16+). Мерихлюндии в двух частях.
29 марта в 18.00 — Ив Жамиак «Господин, который платит» (16+). Комедия чувств в двух действиях.
1 апреля в 18.00 — Н. Мазур «Кабаре. No comments» (16+). История любви.
3 апреля в 18.00 — И. Нетаньяху «Миры в столкновении» (16+). Драма обычных гениев в двух действиях.
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Владимирский театр кукол
Владимирский областной театр кукол будет транслировать свои спектакли также в социальной сети «ВКонтакте».
27 марта в 11.00 – «Матрёнин двор» (16+). История жизни этой чудесной женщины.
31 марта в 11.00 – «Богатырь Илья из Мурома» (6+). Сказка-былина.
1 апреля в 11.00 – «Сладкая ловушка» (6+). Антинаркотическая сказка.
3 апреля в 11.00 – «Незнайка-путешественник» (6+). Сказка о веселых человечках.
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Владимирская филармония
Владимирская областная филармония представляет виртуальный сезон «Культурная среда». На ее youtube-канале можно посмотреть записи лучших концертов коллективов филармонии. А на страничках в соцсетях будут регулярно выкладываться ссылки на самые интересные онлайн-программы филармоний в других городах.
По воскресеньям в 12.00 маленьких слушателей приглашают на «Сказочное воскресенье» (6+), где их познакомят с самыми интересными и познавательными музыкальными сказками и программами для малышей, подготовленными разнообразными коллективами и театрами России.
В режиме онлайн каждый коллектив и солисты филармонии поделятся своими исполнительскими секретами и продемонстрируют свои таланты. Вы сможете увидеть трудовые будни артистов, ежедневные репетиции и познакомиться поближе с творческой жизнью филармонии.
Следите за новостями в группах Владимирской филармонии:
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Центр классической музыки
3 апреля в 18.30 Владимирский камерный хор Центра классической музыки порадует слушателей концертом «Хор_ONLINE» (12+) в новом формате интернет-трансляций. В программе вечера прозвучат «Exultate, jubilate» для женского хора Карла Дженкинса, Requiem Бруно Куле из к/ф «Хористы», «Moon river» Генри Манчини из к/ф «Завтрак у Тиффани», «Chi la gagliarda» и «Dolce vita mia» Донати. Дирижер — Дмитрий Федоров. Партия фортепиано — Александра Рыжова.
10 апреля в 18.30 состоится трансляция концерта «Бетховен»+Владимирский губернаторский симфонический оркестр и сводный хор Центра классической музыки под управлением Артема Маркина (12+).
15 апреля в 18.00 зрители увидят выступление пианиста Михаила Лидского с программой «Интеграл сонат Бетховена IV» (12+).
Онлайн-трансляции проходят на сайте Культура.ру, а также во всех социальных сетях Центра классической музыки:
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник
На своем youtube-канале музей собрал интереснейший архив записей состоявшихся концертов и лекций. Кроме того, цикл фортепианных онлайн-концертов (6+) в залах Владимиро-Суздальского музея-заповедника даст известный французский композитор и исполнитель Николя Челоро. Шопен, Шуман, Брамс, Бетховен, Рахманинов, Дебюсси – такова программа его концертов в экспозициях Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 2 апреля встреча с Николя Челоро состоится в Крестовой палате Суздальского кремля. Концерт будет транслироваться на youtube-канале, официальном сайте и в соцсетях музея с 18.00.
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Областная научная библиотека
Библиотека приглашает своих читателей на свой сайт и странички в соцсетях, а также на портал Культура.рф, чтобы подключиться к культурно-просветительскому проекту «Встречи в научной библиотеке» (12+). 2 апреля в 12.00 командир поискового отряда «Звезда» Александр Неповинных расскажет о поисковом движении и представит переносную выставку снаряжения и личных вещей бойцов Красной Армии.
Также открыта онлайн-регистрация в библиотеку. Для этого достаточно заполнить регистрационную форму с любого устройства. На адрес вашей электронной почты придет письмо с номером читательского билета. В дальнейшем вы можете использовать этот номер для получения всех виртуальных услуг библиотеки:
— заказ документов через электронную доставку документов;
— запрос списка источников по интересующей вас теме через службу «Спроси библиотекаря»;
— чтение художественной литературы из библиотеки ЛитРес;
— чтение научно-популярной, художественной литературы и современного нон-фикшна в ЭБС «БиблиоРоссика»;
— доступ к коллекциям Университетской библиотеки онлайн;
— удаленный доступ к коллекциям EastView.
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Областная библиотека для детей и молодёжи
В библиотеке уже несколько лет существует проект «Классно о классиках» (6+). О роли литературы, о своём отношении к любимым произведениям и авторам рассказывают известные и успешные жители нашей области: Алиса Бирюкова, Марина Протасова, Геннадий Прохорычев и др. Самое время посмотреть их на сайте библиотеки.
Отдел молодёжного чтения областной библиотеки для детей и молодежи готовит читателям «Литературный алфавит» (16+), чтобы знакомить с интересными писателями в алфавитном порядке. Например, буква А — Дуглас Адамс, автор серии юмористических научно-фантастических романов «Автостопом по галактике». Буква Б — Пьер Буль, французский писатель, автор романов «Планета обезьян», «Мост через реку Квай» и многих других.
Смотрите, а потом спешите в электронную библиотеку ЛитРес, чтобы взять книгу почитать! Как это сделать, вам расскажут по телефону (4922) 33-64-66 или по электронной почте info@detmobib.ru, pr@detmobib.ru. Приготовьте свой читательский билет, он пригодится!
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dramavladimir.ru
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