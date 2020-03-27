лучшедома: как культурно провести вынужденные каникулы

Владимирская областная филармония представляет виртуальный сезон «Культурная среда». На ее youtube-канале можно посмотреть записи лучших концертов коллективов филармонии. А на страничках в соцсетях будут регулярно выкладываться ссылки на самые интересные онлайн-программы филармоний в других городах.

По воскресеньям в 12.00 маленьких слушателей приглашают на «Сказочное воскресенье» (6+), где их познакомят с самыми интересными и познавательными музыкальными сказками и программами для малышей, подготовленными разнообразными коллективами и театрами России.

В режиме онлайн каждый коллектив и солисты филармонии поделятся своими исполнительскими секретами и продемонстрируют свои таланты. Вы сможете увидеть трудовые будни артистов, ежедневные репетиции и познакомиться поближе с творческой жизнью филармонии.

Следите за новостями в группах Владимирской филармонии:

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