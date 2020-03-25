Дом северной собаки загорелся из-за пала травы

В Доме северной собаки в Петушинском районе произошел крупный пожар. Сгорело все оборудование и туристический домик. Работники приюта и четвероногие питомцы, к счастью, не пострадали. Сейчас в вольерах, расположенных в поле рядом с деревней Аксеново, проживает больше 180 хаски. Возгорание случилось вчера в обеденное время, рассказывают руководители приюта. Поле кто-то поджег, уверены они. Сегодня по этому поводу будет написано заявление в полицию.

— Это был поджог. Пожар пошел сразу с трех мест одновременно. Возможно, кто из местных, таким образом, устроил традиционный весенний пал. И не подумал, что мы стоим в этом же поле, – говорит Яна Ремизова, руководитель приюта «Дом северной собаки». – Во время возгорания люди обедали, услышали шум, выбежали, а там всё горит. В первую очередь побежали тушить подходы к вольерам. А в это время загорелась туристическая зона, где мы принимали гостей. Где всё снаряжение было. Там сейчас просто пепелище.

Сейчас в Доме северной собаки подсчитывают убытки. А они немаленькие – около 300 тысяч рублей. Всё оборудование и снаряжение волонтеры годами покупали за свой счет. Нарты, ошейники, поводки, сама палатка – чум, где принимали гостей, – сгорели дотла. При этом на помощь к ним ни одна спецслужба так и не приехала. Тушить пожар пришлось собственными силами.

— Мы сразу позвонили в 112, просили прислать пожарных. Через полчаса мне перезвонили, сказали, что к нам никто не поедет, потому что этим должна заниматься лесная охрана. Потому что мы – поле, «сельхозка». Хотя я сказала, что там люди, горит гостевой домик, — рассказывает Яна. — Больше суток уже прошло. К нам так никто и не приехал. Тушили огонь три работника приюта. Проехала мимо машина из военной части, которая находится в 500 метрах от нас, которая нам трижды щенков отдавала в приют. Они даже не остановились.

Кто поджег траву — пока неясно. Но в МЧС сказали, что виновные лица будут разыскиваться.

— Поскольку данные сооружения дислоцировались вне границ населённого пункта, пожарные подразделения МЧС России не привлекались к тушению возгорания сухой травянистой растительности. Полномочия по ликвидации возгорания возложены на муниципальное образование Пекшинское сельское поселение. По факту органами дознания МЧС России возбуждено административное расследование, в ходе которого будут определены виновные в произошедшем лица и определены меры административного воздействия, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МЧС России по Владимирской области.

Сейчас волонтеры Дома северной собаки в растерянности. Перед ними стоит трудная задача – собрать средства на оснащение животных и восстановление туристической зоны. Ведь содержать приют удается лишь благодаря делегациям гостей. А после пожара размещать людей негде. Тем временем в приюте готовы были уже на днях открыть сезон догтреккинга – это собачьи походы с квестами и мастер-классами. Они такие же увлекательные, как и катание на упряжках зимой.

Если вы также любите собак, особенно хаски, то вы можете оказать посильную помощь приюту в его восстановлении. Телефон Яны Ремизовой, руководителя Дома северной собаки: 8-915-033-12-69.

Ранее «Призыв» рассказывал, как весной прошлого года приют обустраивался на новом месте под Петушками. А до этого собакам приходилось жить на арендованной земле.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Видео сотрудников Дома северной собаки