Должностные лица комиссии по продаже земельных участков Судогодского района привлечены к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел 4 дела об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностных лиц – членов аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков администрации МО Судогодский район по признакам правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение порядка организации торгов на право заключения договора аренды земельного участка (земельный участок с кадастровым номером 33:11:060402:1677, площадью 879 кв.м., местоположение: Владимирская обл., Судогодский район, МО Вяткинское сельское поселение, вид разрешенного использования – для объектов торговли) и признала жалобу заявителя обоснованной.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностные лица виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей на каждого члена комиссии.