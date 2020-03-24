Должностное лицо администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.32 КоАП РФ

Комиссией Владимирского УФАС России было принято решение по делу о признании администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района (далее — администрация МО Филипповское), нарушившей часть 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).

Нарушение выразилось в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к устранению, недопущению и ограничению конкуренции на рынке поставки спортивно-игровых товаров для детских открытых площадок на территорию муниципального образования сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области, путем заключения с ООО «Агентство по размещению заказов» в период 16.03.2017г. — 19.01.2018г. 32 договоров до 100 тыс. рублей, в обход конкурентных процедур.

Указанные обстоятельства, и имеющиеся в деле доказательства, свидетельствуют о том, что в деяниях должностного лица лицо администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России рассмотрены материалы административного дела, возбужденного по признакам нарушения части 7 статьи 14.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 000 рублей.