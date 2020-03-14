Должник за свет остался без иномарки

Долги лишили владимирца средства передвижения. Его автомобиль «Mitsubishi Lancer» был арестован из-за долга за электричество. Мужчина не платил за свет с 2015 года и накопил долг в размере чуть более 62 тысяч рублей. Злостный неплательщик был выявлен в ходе рейдового мероприятия, проведенного компанией «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами. Сейчас мужчина оплачивает квитанции регулярно, однако это не освобождает его от долга.

Если заложенность не будет погашена в 10-дневный срок, арестованный авто будет выставлен на торги.

На начало марта общая сумма долга жителей Владимирской области за электроэнергию превысила 103 млн рублей, а за тепло и горячу воду составила почти 423 млн рублей.

— До направления исков в суд мы проводим активную работу со своими клиентами: напоминаем по телефону о необходимости своевременной оплаты за потребленную энергию, направляем смс-предупреждения о наличии задолженности, отправляем по почте письменные претензии, уведомляем о задолженности в каждой квитанции, — уточнила руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.

Владимирцев призывают своевременно оплачивать коммунальные платежи. Для тех, кто все же накопил долг за электричество, горячую воду и тепло, до 31 мая действует акция «Весна – тают пени», в рамках которой можно погасить долги без пени.

Ранее «Призыв» сообщал, что с января 2020 года при оплате счетов за отопление через «Сбербанк онлайн», терминалы Сбербанка, а также через почтовые отделения с владимирцев берут комиссию. «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает всем плательщикам заводить личный кабинет, чтобы вовремя передавать показания приборов и оплачивать счета.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir.esplus.ru