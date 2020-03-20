Дневные стационары больниц закрываются из-за карантина

Выписали из больницы, недолечив. С такой жалобой в редакцию «Призыва» обратилась пациентка больницы № 2 города Владимира. Женщина какое-то время лечилась от бронхита амбулаторно, но безуспешно. Лечащий врач назначил ей 10 капельниц и 10 уколов. Все эти процедуры она должна была пройти в дневном стационаре на Токарева. Но вчера уже после шестой капельницы её выписали. При этом не назначив дальнейшего лечения.

— Меня недолечили, потому что дневной стационар закрывается из-за введенного карантина. Каждый день я приходила днем и лежала в коридоре пульмонологического отделения, мне ставили капельницы с уколами. В назначении врача была написано – 10 капельниц, — рассказывает пациентка. – А вчера неожиданно мне больничный закрывают. Я в 8 утра просто сдала анализы и через несколько часов мне сказали — выписывайся. Они закрыли дневной стационар и всех пациентов распустили.

Ограничительные меры во второй больнице ввели с 17 марта.

В медучреждениях запретили посещение больных. Передачи осуществляются через медицинский персонал, в том числе средства гигиены, личные вещи, разрешенные еда и питьё. Но говорить о карантине как таковом пока рано, уверены медики. Это просто меры в связи с режимом повышенной готовности.

— Да, в связи с введённым режимом все дневные стационары закрываются, — подтвердил информацию «Призыву» Анатолий Уколов, заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области. — Больные либо остаются на круглосуточной госпитализации, либо ходят на прием амбулаторно. В этом случае пациентке надо встретиться со своим лечащим врачом и обговорить дальнейший план лечения.

Пациентов во второй больнице продолжают лечить согласно программе государственных гарантий. В ее рамках каждому заболеванию отведено определенное количество дней. И сейчас нет такого, что в больничных стенах надо обязательно пролежать две недели, подчеркивает руководство больницы.

Телефон «горячей линии» департамента здравоохранения администрации области: 8 (800) 707-42-52.

— У нас не было таких случаев, чтобы раньше времени мы выписали из дневного стационара, – заявила Гелена Потанина, заместитель главного врача поликлиники ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г.Владимира». – В дневном стационаре не бывает сроков лечения. Пациентов выписывают в связи с улучшением состояния. Я считаю, что это искусственное нагнетание ситуации. Да, у нас проводятся превентивные мероприятия предупредительного характера: собираются планерки, всех врачей предупреждают об ответственности, профилактике предупреждения распространения коронавируса, по защите медицинских работников, пациентов. Ограничено посещение больных, но имеется доступ к тяжелым пациентам, требующим постоянного постороннего ухода. Все остальные ограждены.

По сообщению облздрава, на данный момент в области нет заболевших коронавирусной инфекцией. Тем временем в медицинских учреждениях региона усилена диагностика COVID-19 у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. В стационарах и автомобилях скорой медицинской помощи имеется в наличии 426 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее «Призыв» сообщал, что в детские сады будут закупать тепловизоры.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»