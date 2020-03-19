Для школьников откроют малокомплектные лагеря и классы

Когда весенние каникулы не в радость. Во Владимире родители школьников младших классов обеспокоены – с кем оставлять детей на вынужденный продленный отдых до 12 апреля? В мэрии Владимира по этом поводу сегодня прошло совещание. Чиновники решили со следующей недели разрешить малокомплектные школьные лагеря до 50 человек на всё образовательное учреждение. А на 2-ую и 3-ю недели организовать малокомплектные классы по 10-12 человек в кабинете.

Напомним, что 15 марта глава городской администрации Андрей Шохин подписал постановление об организации дистанционной формы обучения в образовательных учреждениях. Более 2 тысяч владимирских школьников уже воспользовались этой возможностью. По заявлению своих родителей они временно отказались от посещения школ.

— Житейские ситуации у всех разные. У ряда родителей просто нет возможности оставить детей дома. Прежде всего это касается учеников начальной школы. Не у всех есть бабушки, дедушки. И не все родители могут договориться с работодателями, чтобы уйти в неплановый отпуск. Поэтому сейчас вполне возможно мы введем малокомплектные классы – 10-12 человек, вместо, 30, например, которые будут посещать школу в режиме лагеря. А после окончания каникул, в связи с возможным их продлением до 12 апреля, мы продумаем каким образом дети, не имеющие возможности оставаться дома без присмотра, будут также посещать школу в эти малокомплектных классы, — пояснил «Призыву» Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.

Сейчас по санитарным нормам в школах одновременно не должно находится более 50 человек.

При том, что во Владимире не мало образовательных учреждений, где обучается больше тысяч человек. Как будут сортировать желающих учиться очно в каникулы, пока непонятно.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 во всех школах страны продлили весенние каникулы с 23 марта до 12 апреля. Об этом на совещании с регионами по эпидемиологической ситуации заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»