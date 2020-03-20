Для пожилых людей запустили «горячую линию» по COVID-19

Пожилым людям, которые входят в группу риска из-за распространения коронавирусной инфекции, помогут словом и делом. Активисты Общероссийского народного фронта совместно с другими некоммерческими организациями запустили «горячую линию» поддержки. Колл-центр работает круглосуточно. Обратиться за помощью можно по телефону 8-800-200-34-11. Общественники будут реагировать на каждый звонок.

Пенсионеры и маломобильные граждане могут попросить волонтера помочь с доставкой продуктов на дом, покупкой лекарств в аптеке и товаров первой необходимости. Если потребуется, добровольцы помогут оплатить и счета за услуги ЖКХ. После обработки звонка заявка заполняется в электронной базе «ОНФ. Помощь» и передается в региональный штаб. На горячую линию уже поступило более 60 обращений.

«Горячая линия» для пожилых людей: 8-800-200-34-11.

— Мы не будем заменять другие организации, а, наоборот, тесно с ними сотрудничать. Важно, чтобы каждый человек в этот трудный период чувствовал поддержку и ни в чем не нуждался. При общении с заявителями волонтеры будут соблюдать все необходимые меры персональной защиты, — говорит председатель Исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

На данный момент в стране коронавирусом заражено 199 человек. В первую очередь гуманитарные штабы появятся там, где выявлены случаи заражения COVID-19, сообщают в ОНФ.

Волонтерские бригады уже открылись в 28 регионах страны. В остальных – откроются на днях. В том числе и во Владимирской области. Активисты призывают всех неравнодушных граждан пополнить ряды добровольцев. К работе фронтовиков также подключился Дом НКО Владимирской области. Его сотрудники будут оказывать психологическую, юридическую, продуктовую и других виды помощи пожилым гражданам.

Ранее «Призыв» сообщал, что пять тысяч человек проверят на COVID-19 во Владимирской области.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»