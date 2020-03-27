«Дистанционка» все ближе: 76 сайтов для онлайн-обучения

Если для некоторых школьников дистанционное обучение было осознанным выбором, то для остальных сегодня это уже вынужденная мера. Что бы ни говорили сейчас о переносе экзаменов (кстати, пока готовился этот материал, сроки ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня), о возможном закрытии школ до конца учебного года, учебу никто не отменял.

Впереди официально нерабочая и неучебная неделя. И ее надо провести дома и с пользой. «Призыв» сделал подборку онлайн-ресурсов, которые помогут в обучении школьникам разных классов, студентам, учителям и даже родителям. И есть время во всем этом разобраться.

Большинство сервисов бесплатны на постоянной основе, но есть те, кто сделал частичный доступ к материалам или дал полный доступ, но только на время карантина. Надеемся, каждый для себя найдет что-то полезное и интересное. Кстати, эти электронные помощники будут актуальны и после окончания пандемии. А оно обязательно случится! Так что изучаем и берем на заметку.

Библиотеки

1. Национальная электронная детская библиотека.

Сайт для чтения изданий в общественном достоянии. Оцифрованные детские книги, журналы и газеты из фондов Российской государственной детской библиотеки и других российских библиотек. Библиотека включает дореволюционную, советскую и современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов.

Скачать книгу можно после прохождения регистрации. Но есть издания ограниченного доступа, которые доступны лишь в режиме чтения на компьютерах читального зала московских библиотек.

2. Библиотека MyBook.

По промокоду STAYHOME можно месяц читать бесплатно книги из каталога стандартной подписки.

3. Национальная электронная библиотека.

Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг, то вам открыт доступ к 1 500 книгам.

4. Электронекрасовка – библиотека им. Н.А.Некрасова.

Оцифрованные фонды Библиотеки им. Н.А. Некрасова: издания 1564–2001 годов, уникальные коллекции книг, журналов и газет. Работает поиск, фильтр.

5. Научная электронная библиотека.

Рефераты и полные тексты научных статей и публикаций в области науки, технологии, медицины и образования. Доступны после регистрации.

6. Smart Reading. Бесплатный доступ к библиотеке до 20 апреля.

7. Детская онлайн-библиотека. Сказки, стихи, рассказы, басни, сказания.

8. Библиотекарь.ру. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.

9. Электронная библиотека по химии. Материалы для средней школы абитуриентов, студентов.

Учебники, энциклопедии и словари

1. Школьные учебники СССР. От начальной школы до старшего звена. И если история меняется, то математика неизменна. И, как оказалось, многие темы в советских учебниках раскрыты более понятно.

2. 11 классов. Электронные учебники для школьников и студентов бесплатно. Можно скачать не только учебники, но и контурные карты, рабочие тетради, проверочные работы, подготовка в ВПР, ЕГЭ, ОГЭ.

3. Все английские учебники. Все учебники по английскому языку собраны здесь и доступны для скачивания или чтения онлайн.

4. «Академик». Словари и энциклопедии по всем предметам и разным языкам.

5. Интерактивный мультимедиа-учебник по химии. Учебник предназначен учащимся старших классов средней школы и колледжей для информационно-коммуникационной поддержки изучения органической химии. Может быть полезен выпускникам средних учебных заведений для систематизации и углубления знаний при подготовке к ЕГЭ по химии, студентам, начинающим изучение органической химии в вузе, а также преподавателям.

6. Популярная энциклопедия флоры и фауны.

7. Кругосвет. Научно-популярная онлайн-энциклопедия для старших школьников, есть тесты по различным темам.

8. Краткая географическая энциклопедия.

9. Учебники по истории России 6-11 класс.

Начальная школа

1. Кид-мама. Онлайн-игры и тренажеры, презентации, интерактивные модели, уроки, тесты, статьи, материалы для распечатывания, дошкольники, начальная и средняя школа.

2. Отличник. Тренажёр решения заданий по математике и русскому языку. Программа подойдёт для учащихся 1-4-х классов и для тех, кто учится считать и писать.

3. «Реши-пиши» . Задания для подготовки к школе и ученикам начальных классов.

4. Окружающий мир для 1-4 классов. Олимпиады. ВПР. Тесты.

5. Окружающий мир. Уроки, тесты, задания.

6. 86 видео по окружающему миру для младших школьников.

История

1. История школьная программа для учеников 5-11 классов.

Русский язык и литература

1. Диктанты.ру — сборник текстов диктантов по русскому языку для 1-11-х класс.

2. Правила русской орфографии и пунктуации — отличный поиск на сайте.

3. Культура письменной речи — правила орфографии, тесты и задания, сочинения, словари и справочники.

4. Школьная программа по литературе в кратком изложении 5-11 класс. Освежить знания или хотя бы понимать, о чем идет речь в произведении.

Английский язык

1. Puzzle English. Ресурс предлагает бесплатный курс «Детский английский» и начальный курс английского «Метод Тичера».

2. Английский язык онлайн. Для тех, кто хочет изучать английский. Тесты, игры, грамматика, идиомы. Проект посвящен английскому языку и вопросам, связанным с его изучением.

3. Бесплатный английский. Зарабатывайте очки за правильные ответы, решайте задачи на время, повышайте свой уровень.

4. Puzzle English — Английский язык на слух. Ютуб-канал, видеоролики.

5. Инглекс. Онлайн-школа с бесплатной библиотекой материалов для самостоятельного изучения английского языка.

6. MagicBox English. Отличные, яркие видеоролики для детей.

Математика

1. Оценок.нет. Математика для учеников с 3-го по 8-й класс.

2. Школьная математика. Программа по математике с 1-го по 11-й класс, подготовка к экзаменам по предмету и готовые домашние задания, материалы, программы.

3. ЛовиОтвет. Решебник и калькулятор решает математические примеры и уравнения с отображением этапов решения, производит наглядно вычисления «в столбик».

4. Вся элементарная математика. Этот сайт – средняя математическая интернет-школа, в которой вы можете учиться, не выходя из дому. В отличие от других сайтов здесь содержатся все необходимые материалы по элементарной математике в полном объёме.

5. Математика. Сайт посвящен математике и математикам: библиотека, медиатека, книги, видеолекции, задачи и олимпиады.

6. Видеоуроки по математике. Для школьников, абитуриентов и студентов видеоуроки помогут ликвидировать пробелы в знаниях, подготовиться к контрольным, тестам, экзаменам, ГИА, ЕГЭ, изучить математику или высшую математику, систематизировать имеющиеся знания.

Физика

1. Get a Class. Весь учебный и проверочный материал на ресурсе бесплатный. Видеокурсы по физике и математике. Конспект по каждой теме. Можно проверить знания по ЕГЭ и ОГЭ. А еще веселые мультфильмы по физике и видео по математике.

2. Физика.ру. Клуб для учителей физики, учащихся 7-9-х классов и их родителей, учебники, тесты, задачи. Учебники, проверялки, тесты, задачники, лабораторки.

3. Классная физика. Азбука физики, фильмы об ученых, викторины, научные игрушки, простые опыты, парадоксы, инфографика, диафильмы, ребусы.

Химия

1. Таблица Менделеева онлайн.

2. Занимательная химия для детей и школьников. Много интересных материалов, нестандартная подача. А для родителей имеется специальный раздел «Хозяйке на заметку», где можно найти информацию, как применяется химия в быту с неожиданной стороны.

Биология

1. Электронный учебный курс «Открытая биология». Есть разделение по направлениям «Ботаника», «Зоология», «Человек», «Общая биология» и «Экология».

2. Мегаэнциклопедия о животных.

3. Теория эволюции как она есть. Здесь вы найдете самые различные материалы, посвященные теории биологической эволюции.

4. База знаний по биологии.

География

1. Видеоуроки по географии для учеников 6-10-го класса.

2. Занимательная география.

Информатика и программирование

1. Информатика в школе. Учебные программы, занимательные материалы, курсы дистанционного обучения, а также материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ».

2. Познай информатику.Основы программирования. Курсы для детей от 4 до 18 лет.

Школа: общая информация

1. Фоксфорд. Бесплатный доступ на время карантина ко всем курсам по школьной программе для 5-11-х классов, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Чтобы начать заниматься, пройдите по ссылке, зарегистрируйтесь и выберите свой класс.

2. Кружковое движение НТИ. Кружки и курсы по школьным предметам и новым технологиям, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к олимпиадам. На время карантина бесплатно.

3. Обучающий онлайн-проект «Карманный учёный» . Почему мы плачем от лука? Почему от карамельки за щекой шершавость, почему мы не можем дышать под водой, почему капуста — квашеная, а не соленая? На эти и еще множество вопросов ваши дети получат исчерпывающие ответы.

4. Сервис «Ростелеком Лицей». За 1 рубль вы получите доступ к курсам на месяц. Для учащихся 1-4-го класса занятия помогут развить навыки мышления. Для учеников 5-8-х классов занятия помогут лучше усвоить знания, для 9-11-х – подготовиться к экзаменам.

5. «Российская электронная школа». Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-гог по 11-й класс от лучших учителей страны.

6. «Дети и наука». Биология, математика, химия, окружающий мир. Курсы по школьной программе с углублением и расширением.

7. «Школьный Помощник». Сайт создан для дополнительных занятий по предметам школьной программы: русский язык, математика, геометрия, алгебра.

8. Единая коллекция образовательных ресурсов. С 1-го по 11-й класс диктанты, задачи, тесты, методические материалы.

9. Суперогромная подборка ссылок для старшеклассников и студентов от физики и астрономии до математики и медицины.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

1. Сдам ГИА – Решу ЕГЭ». Образовательный портал для подготовки к экзаменам по всем предметам, карточки на сайте, по которым можно тренироваться.

2. Спбгу. Онлайн-курсы, аудиолекции для студентов и школьников. Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам.

В помощь учителю

1. Портал Uchi.ru. — сайт для дистанционного обучения в помощь учителю:

— онлайн-уроки в виртуальном классе,

— домашние задания для всего класса и индивидуально,

— проверочные работы с уникальными вариантами,

— интерактивные занятия для самостоятельного обучения,

— защищенное общение в чате с классом.

2. Социальная сеть работников образования. Презентации педагогов по всем предметам.

3. Зоология для учителей.

4.Географический атлас для учителей средней школы.

5. Интернет-ресурсы для учителя музыки.

Разное и интересное для детей и взрослых

1. Просветительский проект «Лекториум». На Лекториуме более 5 000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе и вузе. Большинство онлайн-курсов на Лекториуме бесплатны и доступны в свободном режиме без дедлайнов.

2. Лекторий «Прямая речь». Онлайн-вещание с бесплатными доступами к видеоархивам лекций. Например, можно послушать онлайн-уроки ученого-биолога, учителя и журналиста Ильи Колмановского по биологии для 7-11-х классов. Заслуженный учитель, историк Тамара Эйдельман для учащихся средней и старшей школы проведет курс занятий по истории по расширенной школьной программе. Первая лекция 27 марта в 16.00 – «Иван Грозный» для 7-8-х классов, а в 17.00 – «Революции в России» для 9-11-х классов. С российским синхронистом-переводчиком, ведущим программы «Полиглот» Дмитрием Петровым можно изучать иностранные языки.

3. Справочно-информационный портал «Грамота». Справочно-информационный портал, словари, библиотека, проверка слов, справочное бюро и многое другое.

4. Детская школа искусств. Проект по эстетическому воспитанию детей и подростков. Курсы разные: «Игра на гитаре», «Создание Gif-анимации», «Сам себе писатель», «Семь секретов селфи».

5. Викиум. Тренажеры для мозга. Развивайте память, внимание, мышление. В основе тренажеров методики российских и зарубежных нейропсихологов. За неделю можно прибавить 17% к скорости реакции, за 3 недели + 19% к памяти. Тренажеры и для детей, и для взрослых, и для пожилых. Бесплатный доступ к 50 тренажерам.

6. ПостНаука. Свободный доступ к онлайн-курсам интернет-журнала. В наличие вот такие интересные курсы для общего развития: «Первая мировая война», «Краткая история цивилизации», «Мозг и потребности», «Краткая история Вселенной», «Войны бактерий», «Химия мозга», «Теория принятия решений».

Ссылки собирала Елена Середина

Заглавное фото: zikczik.com