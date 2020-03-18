Директор предприятия похитил 36 тонн каменного угля

Руководитель одной из организаций Владимирской области подозревается в хищении более 36 тонн каменного угля со склада погрузочно-разгрузочного пункта. Сырье он планировал выгодно продать. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями УФСБ России.

По данному факту возбуждено дело по статье «Присвоение и растрата».

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, лишение свободы на срок до шести лет. Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушинском районе полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на АЗС. Ими оказались 40-летний житель Костерево и его знакомая.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы Владимирского ЛО МВД России