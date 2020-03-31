Дежурные группы откроют в детсадах на время нерабочей недели

На время нерабочей недели во Владимире будет организована работа дежурных групп в детских садах. Они предназначены для дошколят, родители которых не имеют возможности работать удаленно. Дежурные группы, постановление об открытии которых накануне подписал глава администрации Владимира Андрей Шохин, развернутся на базе детских садов № 68 и 90. Численность групп не более 12 человек. Предназначены они для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещавших ранее в том числе и другие садики.

Дежурные группы будут до особого распоряжения.

Прием детей будет проходить после утреннего фильтра воспитателем или медицинским работником. Дежурные группы для детей созданы для бесперебойной работы медицинских, аптечных, муниципальных и других непрерывно действующих организаций, говорится в тексте документа.

Правда, чтобы отдать ребенка в детский сад на время нерабочей недели, потребуется участие работодателя. Он должен сообщить о необходимости выделения места в группе для ребенка своего сотрудника в городское управление образования, курирующее деятельность дошкольных учреждений.

Ранее «Призыв» сообщал, кто будет трудиться во Владимирской области во время всеобщей самоизоляции.

Ольга Ефремова

Фото: triboona.ru