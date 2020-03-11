Девятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи

Девятилетняя девочка умерла по дороге в больницу прямо на руках врачей неотложки. Трагедия произошла 7 марта в закрытом городе Радужный. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, ребенок заболел 5 марта. На дом вызвали участкового педиатра. Медик диагностировал у школьницы ОРВИ. Но уже через два дня лечения девочка почувствовала плохо, ее состояние резко ухудшилось. Вечером семья вызвала неотложку, но спасти школьницу не удалось. Она скончалась в машине скорой помощи.

— По факту смерти ребенка начата доследственная проверка . Первые исследования показали, что ребенок умер из-за осложнений после ОРВИ. Однако, чтобы узнать точную причину смерти, нужно время. Предстоит провести гистологическую и вирусологическую экспертизу, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Предварительная причина смерти — осложнения после ОРВИ.

Специалисты говорят: в настоящий момент никаких очевидных данных о том, что ребенок скончался от опасной вирусной болезни, нет. Однако на фоне истории с коронавирусом в маленьком городе слухи распространяются быстро. В родительских чатах о трагедии говорят много, и версии выдвигаются самые разные.

— Смерть ребенка — это всегда трагедия, чрезвычайное происшествие. Сейчас мы проводим служебную проверку. Ребенок умер в скорой помощи по дороге в больницу, — пояснил «Призыву» пресс-секретарь департамента здравоохранения администрации Владимирской области Андрей Трохин.

По нашей информации, погибшая девочка в последнее время никуда не выезжала. На состояние здоровья не жаловалась, до последнего посещала учебное заведение. В школе она была еще в четверг. В пятницу родители сообщили, что оставили ребенка дома и вызвали врача.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»