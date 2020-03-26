Детские сады Владимира закрываются на неделю

Воспитателей детских садов Владимира отправят на недельный отдых. В городской администрации рассказали, как будут работать дошкольные учреждения с 30 марта по 3 апреля после указа президента Владимира Путина. Выходные дни в это время предусмотрены для подавляющего большинства бюджетных работников, включая сотрудников образовательных учреждений. Они должны будут провести следующую неделю дома при сохранении заработной платы.

— Есть указ президента РФ, который должны исполнить все без исключения предприятия и учреждения, и город Владимир – не исключение. Детские сады, школы, то есть все образовательные учреждения, входящие в систему общего и дополнительного образования, переходят на режим «выходного дня», то есть они не работают, — подчеркнул Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.

Формировать малые группы в садиках, как и малокомплектные классы в школах, запрещено.

Поэтому родителям, вынужденным работать всю следующую неделю, придется пристраивать детей либо договариваться с начальством. В мэрию уже начали поступать звонки от работников экстренных служб. Родители спрашивают: с кем оставлять детей, если садики будут закрыты?

— Эти вопросы они должны обсудить со своими командирами, начальниками. Что касается наших служб, например, сотрудники «Владимирводоканала» уже договорились с руководством. Они будут принимать решения точечно, в зависимости от того, какая жизненная ситуация складывается в семье. Здесь нельзя всех под одну гребенку причесать. У кого-то нет бабушек. Будем разбирать это как исключительный случай, — пояснили в мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что Андрей Шохин заявил, что объявленные выходные обойдут стороной сотрудников мэрии и работников экстренных служб.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»