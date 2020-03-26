Детские сады Владимира закрываются на неделю

Формировать малокомплектные группы не будут

Воспитателей детских садов Владимира отправят на недельный отдых. В городской администрации рассказали, как будут работать дошкольные учреждения с 30 марта по 3 апреля после указа президента Владимира Путина. Выходные дни в это время предусмотрены для подавляющего большинства бюджетных работников, включая сотрудников образовательных учреждений. Они должны будут провести следующую неделю дома при сохранении заработной платы.

Есть указ президента РФ, который должны исполнить все без исключения предприятия и учреждения, и город Владимир – не исключение. Детские сады, школы, то есть все образовательные учреждения, входящие в систему общего и дополнительного образования, переходят на режим «выходного дня», то есть они не работают, — подчеркнул Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.

Формировать малые группы в садиках, как и малокомплектные классы в школах, запрещено.

Поэтому родителям, вынужденным работать всю следующую неделю, придется пристраивать детей либо договариваться с начальством. В мэрию уже начали поступать звонки от работников экстренных служб. Родители спрашивают: с кем оставлять детей, если садики будут закрыты?

Эти вопросы они должны обсудить со своими командирами, начальниками. Что касается наших служб, например, сотрудники «Владимирводоканала» уже договорились с руководством. Они будут принимать решения точечно, в зависимости от того, какая жизненная ситуация складывается в семье. Здесь нельзя всех под одну гребенку причесать. У кого-то нет бабушек. Будем разбирать это как исключительный случай, — пояснили в мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что Андрей Шохин заявил, что объявленные выходные обойдут стороной сотрудников мэрии и работников экстренных служб.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Полина Тарбеева:
    26.03.2020 в 16:41

    а мы уже две недели дома сидим…и еще, думаю, все будут долго дома…

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