Дети спасли от огня сельское кладбище

Дети, среди которых ученики начальной школы и даже воспитанник детского сада, отстояли сельское кладбище. Неизвестные подожгли траву рядом с погостом. Огонь начал распространяться. Дым от пожара ребята заметили издалека. Недолго думая, дети схватили дома ведра и побежали к пруду. С небольшого мостика организовали прорубь. Пока одни черпали воду, другие разливали ее в пластиковые бутылки и поливали пламя.

— Я была вместе с детьми, когда они заметили дым. Мы приняли решение схватить из дома все, что было: ведра, бутылки, банки. Это была их инициатива тушить огонь. Я помогла: прорубила лед на пруду, заливала пламя. Конечно, они не были без присмотра взрослых. Но основная заслуга в том, что пламя удалось остановить, — пояснила «Призыву» мама двоих юных пожарных Мария Ганькова. — Когда основной огонь удалось сбить, я стала снимать слаженную работу ребят на камеру. Для них это было приключение, но они понимали, что делают что-то очень важное во взрослом мире. Дети смогли организоваться сами и принять важное решение. Они, конечно, переживали,что дома их отругают за сырую обувь и грязную одежду. Но мамы и папы, конечно, поддержали своих детей. А они почувствовали себя героями.

В результате местное кладбище, на котором захоронены сотни человек, удалось отстоять. Вокруг было много сухой травы, и если бы не сознательность ребят, огонь мог перекинуться на могилы. Более того, из-за ветра пламя могло подойти к жилым домам рядом с погостом.

К чему может привести возгорание сухой травы, вчера стало понятно в Меленковском районе. В деревне Анохино огонь уничтожил десять деревянных построек, три из которых — жилые дома. За короткое время пламя распространилось на площади 500 квадратных метров и угрожало всему населенному пункту. На месте ЧП работали 44 человека. К тушению пожара привлекли 14 единиц техники.

На территории области зафиксировано 115 случаев возгорания сухой растительности на общей площади более чем 80 гектаров.

С сегодняшнего дня на территории Владимирской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 27 марта по 6 апреля. На это время запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. За несоблюдение этих правил грозит административное наказание: на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что пенсионерку оштрафовали за пал травы на даче.

Полина Тарбеева

Фото и видео Марии Ганьковой