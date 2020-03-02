Десять «високосных» детей родились во Владимире

Во Владимире на свет появились десять малышей, которые будут отмечать свой день рождения раз в четыре года. Эти дети родились в високосный год, 29 февраля. На этот раз с минимальным перевесом, шесть против четырех, победили мальчики. В этом году ровно половину необычных родов приняли акушеры областного перинатального центра.

— На этот раз 29 февраля пришлось на субботу. В выходной день мы плановые роды не ставим. Но если женщина начала сама рожать, то это же природа. Что делать? Мы женщине пытаемся это объяснить, — рассказала «Призыву» главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова, — Хотя, конечно, некоторые суеверия есть по поводу этого числа. Многие женщины не хотят рожать 29 февраля, чтобы ребенок праздновал день рождения раз в четыре года.

Медики говорят, по возможности плановые роды они стараются на 29 февраля не ставить. Но этот день из календаря не убрать. Кто-то просит простимулировать их 28 числа, но врачи без показаний это не делают. По статистике, в мире примерно четыре миллиона людей, которые по документам в четыре раза моложе своих сверстников. Правда родителям таких малышей предлагают выбрать дату рождения. Указать можно 28 февраля и 1 марта.

— Мы с братом двойняшки. Родились 29 февраля. Правда, в документах стоит 1 марта. Обычно мы начинаем отмечать наш день рождения зимой, а заканчиваем уже весной. Несмотря на то, что у меня уже внуки растут, мне в этом году исполнилось 16 лет. Я шучу, что пришло время получать паспорт, — рассказала «Призыву» Наталья Куцова, — А вообще говорят, что 29 числа рождаются дети с большим жизненным потенциалом. У этих людей масштабные планы и часто им удается реализовать задуманное.

Рожденные 29 февраля рассказывают, сложнее всего было в детстве.

Все ровесники на календаре отмечали дату своего рождения и ждали праздник. А у них такая возможность была один раз в четыре года. Зато в зрелом возрасте таких проблем нет. Зато есть повод пригласить друзей и родных на масштабные торжества каждое 29 февраля.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новогодние праздники во Владимире родились 102 ребенка.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»