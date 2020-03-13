Департамент транспорта озвучил причины передела рынка перевозок

Региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства огласил причины передела рынка пригородных и междугородних перевозок, который так взбудоражил пассажиров. Первая причина — окончание договоров у перевозчиков, которые с ними никто не стал продлевать. С транспортными компаниями теперь будут заключаться свидетельства, но только уже по итогам конкурсов. Вторая причина — меняется вид перевозок с регулируемого на нерегулируемый. Если тарифы на конкретный маршрут перестает анализировать и рассчитывать департамент цен и тарифов, и они становятся «свободными», то и по этим рейсам объявят конкурс. Фактически, в список попали большинство маршрутов.

Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области

В связи с этим мы объявляем конкурсы по тем же маршрутам и на 5 лет перевозчик, который станет победителем, получит свидетельство.

Это плановая работа. Ничего нового в этом нет.

Мы должны это делать в соответствии с законодательством, подходят сроки.

Оптимизм чиновника не разделяют перевозчики и пассажиры. Первый этап изменения транспортной сети никого не порадовал. Главная претензия — на смену автобусам большой вместимости приходят маленькие «ПАЗики» и «ГАЗели». Опытные перевозчики с крупным автопарком остались за бортом.

Добровольно перевозчики уходить не собирались.

Позиция департамента непреклонна — все законно. Более того, чиновники заручились поддержкой антимонопольной службы. После ее вмешательства скорректированы критерии конкурса. «Призыв» сообщал ранее, что во главу угла поставили уровень экологичности транспорта, наличие информационных табло и безналичной системы оплаты проезда, нежели вместимость автопарка, опыт и аварийность перевозчика.

Основное количество маршрутов выставят на конкурс в мае-июне. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства готовы к негативу. Алексей Косилов считает, что на первых порах вполне допустимы сбои в расписании маршрутов, на которые зашли новые перевозчики. Но все выправится. Более того, обещают вернуть маршруты Владимир-Зелени и Владимир-Андреево, за которые очень переживают жители и дачники Судогодского и Суздальского районов.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»