Дебоширы, кошатники, меломаны: как укротить неудобных соседей

Не так давно во Владимирской области предложили ввести «тихий час». Предполагается, что тишину нужно будет соблюдать на придомовых территориях и в жилых домах в период с 13 до 15 часов. Законопроект сейчас обсуждает в Общественной палате, однако решение пока не принято. Согласитесь, каждый вправе спокойно отдохнуть после работы, уложить спать маленького ребенка, а не слушать какофонию звуков из музыки, телевизора, крика, топота и ремонта. Но не всегда желания разных людей совпадают. Что делать, когда соседи шумят во внеурочный час, нарушая закон тишины, курят на общих балконах или у подъезда? А еще как бороться с кошатницами или соседями-неряхами? «Призыв» искал пути решения проблемы вместе с юристами, жителями Владимира и сотрудниками правоохранительных органов.

А что там по закону

На данный момент единого закона о тишине в стране нет. И каждый регион играет по своим правилам. Депутаты Госдумы предложили на федеральном уровне ввести в России единые штрафы для шумных соседей. Собственникам квартир остаться в тени не удастся — они будут нести ответственность за своих арендаторов.

Соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс уже разработан и будет рассмотрен до конца весенней сессии. Согласно документу в жилых домах по всей стране хотят запретить шуметь с 23.00 до 7.00 (до 10.00 в выходные). Шуметь можно будет только в новогоднюю ночь (до 3.00 утра) и в новостройках в течение первых полутора лет после официальной сдачи дома.

Денежное наказание для нарушителей тишины будет стартовать с 5 000 рублей (для граждан) и достигнет 150 000 рублей (для организаций). Наказывать будут не только за шум, но и за неприятные запахи и ущерб соседскому имуществу. При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых «обычная жизнедеятельность человека»: звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах, крик ребенка и т.д. Но если ребенок долгое время будет плакать, то сосед будет вправе жаловаться на шум.

Согласно законопроекту с жалобами на нарушение тишины жильцы смогут обращаться в управляющие компании (УК). УК обяжут принимать обращения, вести диалог с собственниками квартир. Если это не даст результата, пострадавшие жильцы (не менее трех квартир) должны направить в УК письменную жалобу. УК отправиться с ней в местную жилинспекцию, которая уже через суд будет взыскивать с собственника квартиры — нарушителя штраф.

В рядах депутатов Госдумы (а что уж тут говорить про простой народ) нет единства: одни считают, что жить в домах станет хорошо, жить станет веселее и комфортнее, а другие уверены, что все эти поправки подтолкнут к новым соседским войнам.

«Тихий час» для жителей Владимирской области

Во Владимирской области местные депутаты пошли дальше и решили ввести еще и официальный «тихий час» с 13.00 до 15.00. И я, как мама маленького ребенка, от всей души поддерживаю это решение. Кстати, в Нижегородской области и в Москве такой «тихий час» уже давно действует.

В проекте «закона о тишине» для нашей области пропишут места и время, где запрещено шуметь, а также возможные виды нарушений. Согласно документу соблюдать тишину предлагается в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитиях, на придомовых территориях, в зданиях и на территориях образовательных и медицинских организаций и так далее.

На сегодняшний день шуметь в нашем регионе нельзя с 22.00 до 6.00 в будни и с 22.00 до 9.00 в выходные.

Гражданам, которые не соблюдают режим тишины в эти часы и включают громко телевизор, радио, магнитофон, кричат, поют, играют на музыкальных инструментах, балуются пиротехникой или еще как-то шумят, грозит административный штраф от 1 500 до 2 500 рублей.

Должностным лицам предусмотрен штраф от 2 500 до 5 000 рублей, организации – от 5 000 до 10 000 рублей. На первый раз громкий сосед может отделаться предупреждением, но за повторное нарушение штрафы возрастут. Нарушители тишины понесут ответственность по закону Владимирской области «Об административных правонарушениях».

Сотрудники полиции осуществляют выезд по сообщениям граждан о фактах нарушения тишины и спокойствия, принимают меры по сбору необходимых документов, после чего материал проверки направляется в администрацию муниципального образования, на территории которого совершено правонарушение, для принятия решения по компетенции.

А точно ли шумят

Предельно допустимые нормы вибрации, звукового давления, ультразвука по частотам в зависимости от времени суток в помещениях жилых зданий установлены СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

В соответствии с санитарными нормами уровень шума около зданий в дневное время не должен превышать 55 дБ (децибелов), а ночью — 45 дБ, в квартирах — соответственно 40 и 30 дБ.

На практике наказание грозит за шум свыше 60 децибелов: именно он характеризуется на слух как «очень шумно».

Сначала договаривайтесь

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в прошлом и этом году в полицию поступило более 1 000 сообщений по фактам нарушения тишины и спокойствия, курения в подъездах жилых домов, затопления и прочих конфликтных ситуаций. Как видите, принципы добрососедства срабатывают не всегда.

Прежде чем звонить в полицию или участковому, попробуйте все же договориться миром. Возможно, начинающий музыкант или супердомохозяйка не подозревают, что мешают вам звуками скрипки или поздней уборкой.

Например, до появления грудного ребенка в нашей семье мы постоянно были на работе, ложились поздно, уходили рано. И лишь оставшись в декрете, я поняла, что моя соседка сверху страдает «синдромом Золушки»: каждый день стирает и пылесосит утром и вечером. Я не против такой любви к чистоте, но только не после 21.00.

Уложив ребенка, я через час-полтора снова начинала его укачивать, потому что пылесос соседки, наверное, был куплен в суровые 90-е, шумел, гремел, к тому же у нее постоянно что-то падало в процессе уборки. Договориться с соседями удалось, хоть и на повышенных тонах. Женщина теперь старается убираться до 21.00, но бывает, что часы уборки сдвигаются на более позднее время. Ребенок у меня уже немного подрос, поэтому я не конфликтую.

Снимайте видео и фотографируйте

Если полюбовно договориться не удалось, то для фиксации правонарушений допускается фото- и видеосъемка, а также свидетельство других соседей. И это касается не только шума, но и курения в подъездах, на общих балконах, у дома.

Татьяне Ивановне, жительнице Владимира, с соседями по лестничной площадке повезло:

— Соседи — милые душевные люди, в доме много стариков, мы им и хлеб с молоком покупаем, когда просят. Я медсестра, практически всему дома уколы делаю, все идут ко мне. Мне не жалко, особенно старикам. Но у нас на первом этаже магазин большой, оттуда продавцы постоянно выбегают курить. И не по одному, а стайками. Я устала бороться, живу над магазином и постоянно в дыму табачном. В семье у нас никто не курит, один из детей астмой страдает, нам такое соседство не нужно.

Татьяна пыталась разговаривать по душам с продавцами, жаловалась администрации магазина, ходила в управляющую компанию. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда женщина стала снимать на телефон курящих нарушителей. Плотная работа с участковым, коллективные жалобы от соседей, и решение проблемы нашлось. Покурить теперь от магазина продавцы отходят подальше, дым в окна не попадает. Что повлияло? Штраф за курение – 500 – 1 500 рублей. То есть наказание рублем работает.

Напоминаем, закурить сигарету можно на расстоянии 15 метров от подъезда, при условии что место не является детской или спортивной площадкой, остановкой общественного транспорта, не относится к медицинским или спортивным учреждениям, школе, детскому саду (статья 6.24 КоАП РФ).

Если шумят не только соседи

Если в борьбе с шумными соседями ваши союзники – это участковый, полиция, управляющая компания, то что делать, если мешают спокойно жить не только соседи? Куда, как и кому жаловаться? Например, рядом идет стройка или мусорные машины приезжают в неурочное время?

Во-первых, юристы советуют в любом случае фиксировать нарушения на фото и видео, со всех документов, писем, запросов снимать копии.

Во-вторых, в интернет-пространстве работает сайт www.написать-жалобу.рф, там собраны образцы жалоб на все случаи жизни и указаны схемы действий, возможна также бесплатная консультация юриста.

Стройка мешает жить

Пожаловаться на шум, сопровождающий стройку соседнего объекта, можно в департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Вывоз мусора в ночи

Если вывоз мусора происходит в неурочное время, необходимо обратиться письменно в адрес управляющей организации по поводу изменения графика вывоза ТБО. Если консенсуса достичь не удалось, следует подать письменные заявления в адрес главы местной администрации и прокуратуры. Эти структуры осуществляют надзор за действиями должностных лиц.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7.00 утра и не позднее 23.00.

Холодильники не дают спать

Если беспокоит шум от погрузочно-разгрузочных работ на отдельно стоящем объекте, шум от предприятий, ТЭЦ – жалуйтесь в Роспотребнадзор. Электронная приемная по этой ссылке. Туда же можно пожаловаться на шум, исходящий от торговых объектов (громкая работа холодильников, кондиционеров и т.д.), точек общепита, встроенных в многоквартирные дома либо пристроенных к ним.

В обращении можно потребовать, чтобы вас привлекли к процессу замера уровня шума. Обратите внимание: срок рассмотрения обращений, поступивших через электронную приемную, – до 30 календарных дней.

Как нам рассказали по телефону в Роспотребнадзоре, жалобы на шум регулярно поступают от жителей области. Специалисты выезжают на место, чтобы замерить уровень шума, и не только днем, но и ночью.

Получив заключение на руки о нарушении уровня шума, можно предъявить иск в суд, основываясь на нарушении прав, закрепленных в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также на возможности требовать устранения нарушений права собственности, не связанной с нарушением владения, — 304 ГК (если вы не собственник квартиры, то данная норма применима к вам в соответствии со ст. 305).

Хулиганы, кошатницы и неряхи

Если сосед оскорбляет вас, ведет себя агрессивно, то необходимо обратиться в правоохранительные органы. За оскорбление нецензурной бранью он может понести наказание в виде штрафа или даже ареста (статья 20.1. «Мелкое хулиганство» КоАП РФ).

Если сосед угрожает физической расправой, то также незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Но здесь нужна доказательная база, просто слова не несут угрозы жизни и здоровью: записывайте угрозы на видео, сохраняйте письма, записывайте телефонные звонки.

Угроза убийством или причинением вреда — одно из самых сложно доказуемых преступлений. В ст. 119 УК РФ предусмотрено наказание за угрозу убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью. Если есть основания опасаться ее исполнения, максимальное наказание составит до 2 лет лишения свободы. Ответственность за угрозы по мотивам расовой, политической, религиозной, идеологической ненависти строже – до 5 лет тюрьмы.

В российском законодательстве нет четких ограничений количества кошек или собак, которых можно содержать в квартире. Если ваш сосед – любитель кошек или собак, но его любовь к усатым-хвостатым доставляет вам неудобство (собаки постоянно воют, кошки пахнут), то пожаловаться можно в Роспотребнадзор и Жилищную инспекцию.

Житель Владимира Михаил Петров столкнулся с другой проблемой: соседи ленились выносить мусор и оставляли его у лифта:

— Через пару дней мусор начинал вонять, распространяя амбре на всю площадку. Еще нам мышей и тараканов для счастья не хватало. Я вынес чужой мусор раз, другой, третий, но пакеты кто-то продолжал оставлять. Камера у нас только на первом этаже в подъезде и в лифтах. На площадке у нас 6 квартир. Я сначала думал на студентов, их там пятеро снимают трешку. Но они клялись, что ни при чем. Я плюнул на все и поставил свою мини-камеру у квартиры. Каково же было мое удивление, что хулиганкой оказалась соседка лет 50. Я потом с ней беседовал, но все без толку.

Пользоваться помещениями подъезда, лифта и лестничной площадки имеют права абсолютно все жильцы дома. Но с одной оговоркой: нельзя нарушать права других жильцов, правила пользования помещениями, пожарные и санитарные требования. Михаил пожаловался в управляющую компанию, а вместе с ними и в полицию. Получив штраф, соседка научилась доносить свои отходы жизнедеятельности до мусорного бака у подъезда.

Пожаловаться на неряху можно:

в управляющую компанию или ТСЖ. Они не оштрафуют, но проведут беседу;

в Роспотребнадзор: соседа-неряху могут оштрафовать на 500 – 1 000 руб. по статье 6.4 КоАП РФ;

в полицию, чтобы участковый зафиксировал нарушение, и тогда неряху ждет штраф в 1 000 – 2 000 руб. по статье 8.2 КоАП РФ. За повторное нарушение – 2 000 – 3 000 руб.;

в пожарную инспекцию МЧС https://33.mchs.gov.ru/, если мусор пожароопасен или блокирует аварийные выходы. За нарушение требований пожарной безопасности штрафуют на 2 000 — 3 000 рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

В заявлении для каждого ведомства укажите, кто оставляет мусор, где и как часто, а также приложите фотографии и видеозаписи. Если заявление подпишут владельцы нескольких квартир, то это будет только в плюс.

Хороших вам соседей! И мирного решения проблем!

Елена Середина

Заглавное фото: ugra-tv.ru