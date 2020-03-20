Дачника, убившего соседку из-за котят, отправят лечиться принудительно

Мужчину, жестоко расправившегося со своей соседкой на территории александровского СНТ, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Поводом для убийства послужил пропавший котенок. Хозяин решил, что ним расправились соседи. Когда у него пропал еще один питомец, мужчина решил отомстить соседям. Он взял пневматический пистолет и стал поджидать, кто первым выйдет из домика «злоумышленников».

Первой вышла 65-летняя женщина.

Подозреваемый напал на пенсионерку, избил и выстрелил. Добил свою жертву убийца первым, что попалось под руку, — лопатой. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Известно, что мужчина вместе с матерью проживал в дачном доме. Со слов местных, он часто без повода конфликтовал с соседями. Проведенная экспертиза показала,что обвиняемый нуждается в постоянном и интенсивном наблюдении и лечении в стационаре медицинской организации специализированного типа.

— Александровский городской суд постановил применить к нему наказание в виде принудительных мер медицинского характера, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Петушинского района обвиняется в убийстве своего отца. Поводом для кровавой расправы послужил разгоревшийся между родственниками конфликт.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено СУ СКР по Владимирской области