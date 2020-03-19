Что вы знаете об истории железных дорог во Владимирской области?

19 марта 1861-го во Владимир прибыл первый поезд

19 марта 1861 г. во Владимир прибыл первый поезд из Москвы. Тогда только что построенный участок Нижегородской железной дороги Москва — Владимир еще не был официально открыт. Строительные работы на нем начались в мае 1858 года, а на линии Владимир – Нижний Новгород — весной 1859 г. Дорога прокладывалась среди глухого леса и пересекала множество торфяных болот. Все работы выполнялись ручным способом при помощи деревянных лопат, тачек да грабарок на конной тяге. От тяжелого труда, скудной оплаты и плохой еды нередко возникали и волнения рабочих. Поэтому был увеличен полицейский штат на линии работ и учреждена особая жандармская команда «для удержания рабочих в повиновении». 14 июня 1861 года состоялось официальное открытие участка Москва-Владимир на протяжении 177 верст. А что вы еще знаете об истории железной дороги во Владимирской области? Проверьте себя с помощью этого теста.

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Обсуждение 2

  • Елена:
    19.03.2019 в 15:03

    Великолепный тест!!хотя у меня всего 3 из 10)))

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  • Mamma Mia:
    19.03.2020 в 10:58

    А ещё железная дорога во Владимире отрезала жителей от реки. Пришлось срочно водопровод вести в город. Тоже прогресс!

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