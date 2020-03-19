Что вы знаете об истории железных дорог во Владимирской области?

С какой целью 19 марта 1861 года во Владимир из Москвы экстренно был направлен первый поезд, хотя построенный участок железной дороги еще не был официально открыт?

Для доставки во Владимирскую губернию «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости»

Для доставки полицейского подкрепления, чтобы подавить недовольство в рядах строителей железной дороги

Для доставки Александра II со свитой, осматривающего ход строительства Московско-Нижегородской железной дороги